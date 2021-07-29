سيد معوض: أكرم توفيق لم يفاجئني.. أعتقد أن مكانه محفوظ في المنتخب والأهلي

أشاد سيد معوض المدرب المساعد لمنتخب مصر بأكرم توفيق لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأولمبي بعد أداء طيب من الأخير في المباريات الماضية.

أكرم توفيق النادي : الأهلي

وقال نجم مصر والإسماعيلي والأهلي السابق عبر قناة الأخير:"كنت أقود مران المستبعدين في الأهلي، عملت مع أكرم توفيق على مدار 7 أشهر، ما يقدمه الآن لا يفاجئني. هو وكريم وليد (نيدفيد) كانا مجتهدين جدا".

وواصل "أكرم صبر، انتقل للجونة ثم عاد، لاعب مجتهد ويعرف إمكاناته جيدا. أعتقد أن مكانه سيكون محفوظا في الأهلي ومنتخب مصر".

وأتم "يدافع بشكل رائع، كان مندفعا نوعا ما لكن بات هادئا، وتمريره بات متقنا بنسبة 100%".

وساهم توفيق (23 عاما) في تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا بالفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

لاعب الوسط كان يشغل مركز الظهير الأيمن مع الأهلي لتعويض غياب محمد هاني.

ويشارك توفيق حاليا مع منتخب مصر الأولمبي في دورة طوكيو 2020.

وسيلعب ضد البرازيل يوم السبت في الدور ربع النهائي.