أولمبياد طوكيو 2020 - مدرب البرازيل قبل مواجهة مصر: لم يعد هناك أغبياء في الكرة

الخميس، 29 يوليه 2021 - 10:05

كتب : FilGoal

جاردين

شدد أندري جاردين مدرب منتخب البرازيل الأولمبي على صعوبة مواجهة الفراعنة يوم السبت في ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020.

وفي تصريحات نشرها حساب الاتحاد البرازيلي لكرة القدم قال جاردين:"لم يعد هناك أغبياء في كرة القدم".

وأضاف "كل فريق يستحق الاحترام".

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وأتم "لا يمكننا الاستهتار أمام مصر".

ويستعد جاردين لمقارعة رجال شوقي غريب في طوكيو أملا في مواصلة حملة الدفاع عن اللقب.

بطل ذهبية ريو دي جانيرو 2016 يأمل تجاوز مصر هذه المرة بعدما هزمه الفراعنة وديا في نوفمبر الماضي.

والفائز من لقاء مصر والبرازيل سيلعب في نصف النهائي ضد المكسيك أو كوريا الجنوبية.

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