أولمبياد طوكيو 2020 - جدول منافسات مصر فجر وصباح الجمعة.. مواجهة مرتقبة لمنتخب اليد

الخميس، 29 يوليه 2021 - 10:29

كتب : FilGoal

بعثة مصر في حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020

تستعد البعثة المصرية لخوص منافسات اليوم السادس من أولمبياد طوكيو 2020 بأكثر من لعبة.

ويلعب منتخب مصر لكرة اليد مباراة هامة أمام السويد ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

ويقدم لكم FilGoal.com موعد مباريات فجر وصباح الجمعة.

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1:55 فجرا (تجديف) عبد الخالق البنا لتحديد المراكز الترتيبية

5:05 فجرا (شراع) خلود منسي - قوارب ليزر - أخر سباقين 9 و10

6:00 صباحا (جمباز ترامبولين) ملك حمزة - منافسات سيدات

7:35 صباحا (شراع) علي بدوي - قوارب ليزر - أخر سباقين 9 و10

9:15 صباحا (كرة يد) مصر × السويد

12:14 ظهرا (سباحة) علي خلف الله - تصفيات 50 متر حرة

12:38 ظهرا (سباحة) فريدة عثمان - تصفيات 50 متر حرة

12:48 ظهرا (سباحة) مروان القماش - تصفيات 1500 متر حرة

طوكيو 2020 مواعيد المباريات
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