مجاهد: هذه المواعيد المقترحة للدوري بناء على ما سيحدث ضد البرازيل.. وطلب من كاف

كشف أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة المصري عن المواعيد المقترحة لاستئناف الدوري المصري لنشاطه بناء على ما سيحدث في مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد البرازيل.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة البرازيل يوم السبت المقبل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020.

وقال مجاهد عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم الخميس: "الموسم كان سينتهي يوم 30 سبتمبر وحدثت متغيرات وكنا سننهيه في أغسطس حال عدم تأهل المنتب الأولمبي للدور الثاني".

وواصل "اتفقنا مع الأندية على الخطة وتحدثنا بوضوح وقلنا لو تأهل المنتخب الأولمبي للدور الثاني سينتهي الدوري بحد أقصى 20 سبتمبر".

وأضاف "الأهلي لعب بعض مؤجلاته وبيراميدز ومباراة الأهلي وأسوان مساء الخميس ستكون الأخيرة ويتوقف كل شيء لحين لقاء مصر والبرازيل".

وأوضح مجاهد "مساء يوم 31 يوليو أو صباح الأحد المقبل 1 أغسطس سنعلن عن جدول الدوري الجديد، جهزنا جدولين بناء على ما سيحدث".

وأردف "إن خسرنا من البرازيل فالدوري سيعود 5 أو 6 أغسطس، وإن فزنا واستمررنا حتى نهاية الأولمبياد فسيعود الدوري 9 أو 10 أغسطس".

وتابع "سنقوم بهيكلة الدوري بما يتلائم مع الاحتفاظ بتكافؤ الفرص بين الجميع".

وشدد مجاهد "نعترف أن هناك مشكلة في الموسم ولكننا نحاول حل كل المشاكل نظرا لأننا بدأناه بشكل متأخر، هذا بالإضافة لأننا سنضطر لإيقاف المسابقة يوم 30 أغسطس وحتى 7 سبتمبر لارتباط منتخب مصر بخوض مباراتين ضد أنجولا والجابون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022".

وعن المهلة المحددة لإرسال أسماء الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية الموسم المقبل للاتحاد الإفريقي قال مجاهد: "هناك محاولات مع كاف لمد فترة إرسال أسماء الأندية".

وأتم "الأهلي حجز مقعده والزمالك وطلائع الجيش حتى هذه اللحظة له الأولوية في المشاركة في الكونفدرالية لأنه وصيف كأس مصر، ووصيف الكأس له الأولوية عن رابع الدوري، لن نستبق الأحداث وسنرى ماذا سوف يحدث".