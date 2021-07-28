في غياب المدرب.. أسوان يعلن عن قائمة فريقه لمواجهة الأهلي

الأربعاء، 28 يوليه 2021 - 23:54

كتب : رضا السنباطي

أسوان - الجونة

أعلن نادي أسوان عن قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة الأهلي.

ويلعب أسوان ضد الأهلي يوم الخميس في المباراة المؤجلة من الجولة الـ17 للدوري المصري والتي تقام بملعب بتروسبورت.

ويغيب عن أسوان أمام الأهلي المدير الفني أحمد مصطفى "بيبو" الذي تعرض للإصابة بفيروس كورونا.

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وتقرر أن يتولى أحمد مارادونا المدرب العام الإدارة الفنية للفريق أثناء مواجهة الأهلي.

ويحتل أسوان المركز الـ16 في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة بعدما خاض 27 مباراة.

وجاءت قائمة أسوان كالآتي:

المرمى: طلعت الجبلاوي – خالد وليد – عمر رضوان.

الدفاع: أحمد سالم صافي – محمد خليفة – محمد جابر – محمود شبانة – فادي طلعت – عمرو الحلواني – السيد فريد.

الوسط: عبد العزيز موسى – أحمد عبد الظاهر – أشرف مجدي – أحمد الألفي – الحسيني سمير – محمد العشري – هيثم الفيل – محمد جمال – أحمد خالد – محمد أسامة.

الهجوم: إيمانويل إيجيبتور – أحمد صغيري – سولمون منساه – عمرو ناصر – أحمد بلية.

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