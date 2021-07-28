سولشاير: فاران يمنحنا تنوع الأسلوب.. فيرجسون أراده في يونايتد

أعرب أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد عن سعادته باتفاق ناديه مع ريال مدريد على التعاقد مع المدافع الفرنسي رافاييل فاران.

رافاييل فاران النادي : ريال مدريد مانشستر يونايتد

وقال النرويجي لشبكة ذا أثلتيك الأمريكية:"سعيد جدا باتفاقنا مع ريال مدريد".

وواصل "فاران لاعب فائز. سير أليكس فيرجسون كان قريبا من جلبه ليونايتد".

وأتم "معه نستطيع اللعب بطرق مختلفة".

وأعلن يونايتد يوم الثلاثاء اتفاقه مبدئيا مع ريال مدريد على انتداب فاران مقابل 35 مليون جنيه إسترليني.

وبذلك سينتهي مشوار فاران (28 عاما) مع ريال مدريد بعد 10 سنوات في الفريق.

شارك فاران في 360 مباراة مع ريال مدريد وتوج بـ18 لقبا.

وفاز مع بلده بكأس العالم 2018.