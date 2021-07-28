سولشاير: فاران يمنحنا تنوع الأسلوب.. فيرجسون أراده في يونايتد

الأربعاء، 28 يوليه 2021 - 23:42

كتب : FilGoal

رافائيل فاران مانشستر يونايتد

أعرب أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد عن سعادته باتفاق ناديه مع ريال مدريد على التعاقد مع المدافع الفرنسي رافاييل فاران.

وقال النرويجي لشبكة ذا أثلتيك الأمريكية:"سعيد جدا باتفاقنا مع ريال مدريد".

وواصل "فاران لاعب فائز. سير أليكس فيرجسون كان قريبا من جلبه ليونايتد".

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وأتم "معه نستطيع اللعب بطرق مختلفة".

وأعلن يونايتد يوم الثلاثاء اتفاقه مبدئيا مع ريال مدريد على انتداب فاران مقابل 35 مليون جنيه إسترليني.

وبذلك سينتهي مشوار فاران (28 عاما) مع ريال مدريد بعد 10 سنوات في الفريق.

شارك فاران في 360 مباراة مع ريال مدريد وتوج بـ18 لقبا.

وفاز مع بلده بكأس العالم 2018.

مانشستر يونايتد فاران
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