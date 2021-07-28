بورتو يوقف انتصارات روما مع مورينيو بتعادل متأخر

تعادل بورتو بهدف متأخر ضد روما اليوم الأربعاء في لقاء ودي استعدادا للموسم الجديد انتهى بنتيجة 1-1 في سيتوبال البرتغالية.

وكان روما قريبا من فوز ودي خامس على التوالي مع مدربه المخضرم جوزيه مورينيو لولا هدف فيتينيا في الدقيقة 89 الذي عادل النتيجة بعدما سجل جيانلوكا مانشيني للأول في الدقيقة 56.

وبدأ مورينيو مشواره مع الفريق مطلع الشهر الجاري خلفا لباولو فونسيكا.

وتفوق روما بعشرة أهداف دون رد على فالدينيفولي مونتيكاتيني وهزم تيمانا بهدفين وأسقط تريستينا بهدف وفاز على ديبريشين المجري بنتيجة 5-2 في لقاءاته الودية الأربعة السابقة.

مباراة ودية : بورتو 0*1 روما .. مانشيني pic.twitter.com/wCxzJjt3PC — Muhannad (@Muhannadh2021) July 28, 2021

مباراة ودية : بورتو 1*1 روما .. الهدف الأول لبورتو والتعادل عند الدقيقة 89 pic.twitter.com/XsPA1xuwbN — Muhannad (@Muhannadh2021) July 28, 2021

وسيلعب روما ضد ريال بيتيس في 7 أغسطس في آخر تجاربه الودية.

ويستهل فريق العاصمة مباريات الدوري الإيطالي باستضافة فيورنتينا في 22 أغسطس.