بورتو يوقف انتصارات روما مع مورينيو بتعادل متأخر

الأربعاء، 28 يوليه 2021 - 23:11

كتب : FilGoal

روما - بورتو

تعادل بورتو بهدف متأخر ضد روما اليوم الأربعاء في لقاء ودي استعدادا للموسم الجديد انتهى بنتيجة 1-1 في سيتوبال البرتغالية.

وكان روما قريبا من فوز ودي خامس على التوالي مع مدربه المخضرم جوزيه مورينيو لولا هدف فيتينيا في الدقيقة 89 الذي عادل النتيجة بعدما سجل جيانلوكا مانشيني للأول في الدقيقة 56.

وبدأ مورينيو مشواره مع الفريق مطلع الشهر الجاري خلفا لباولو فونسيكا.

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وتفوق روما بعشرة أهداف دون رد على فالدينيفولي مونتيكاتيني وهزم تيمانا بهدفين وأسقط تريستينا بهدف وفاز على ديبريشين المجري بنتيجة 5-2 في لقاءاته الودية الأربعة السابقة.

وسيلعب روما ضد ريال بيتيس في 7 أغسطس في آخر تجاربه الودية.

ويستهل فريق العاصمة مباريات الدوري الإيطالي باستضافة فيورنتينا في 22 أغسطس.

روما مورينيو بورتو
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