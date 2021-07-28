في الجول يكشف - موقف الأهلي من جناحي سيمبا وكايزر تشيفز.. ورأي موسيماني

الأربعاء، 28 يوليه 2021 - 23:03

كتب : أحمد الخولي محمد عبد العظيم

نكوسينجيفيل نجكوبو ولويس ميكيسوني

يدخل الأهلي سوق الانتقالات الصيفية بحثا عن تدعيم مركز الجناح والآن هناك لاعبين مرشحين للانضمام لصفوف الفريق الأحمر.

نكوسينجيفيل نغكوبو

النادي : كايزر تشيفز

لويس ميكيسوني

النادي : سيمبا

الأهلي

وحسبما علم FilGoal.com فإن نكوسينجيفيل نجكوبو لاعب كايزر تشيفز يعد هدفا لموسيماني لضمه لصفوف الأهلي.

كما أنه هو اللاعب الذي قصده بيتسو حينما أجرى حوارا مع إذاعة "SAfmradio" وقال حينها: " "سنضم لاعبا من جنوب إفريقيا، ليس ثيمبينكوسي لورش (لاعب أورلاندو بيراتس) أو جاستون سيرينو (لاعب صنداونز) لكن هناك لاعب سيأتي، ليس من فريقي السابق (صنداونز) لأنني لا أحب أن أضم أي لاعب منهم لأنه سيعرضني للمسألة".

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في الوقت ذاته فإن الأهلي كان قد قطع شوطا مع سيمبا التنزاني في المفاوضات بشأن ضم جناح الفريق لويس ميكيسوني.

لكن حسبما علم FilGoal.com من أجل إتمام الصفقة فإن الأهلي ينتظر القرار الأخيلر من موسيماني.

ويميل موسيماني بشكل أكبر لضم جناح كايزر تشيفز وليس لاعب سيمبا.

لكن حتى الآن وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي لم يتحرك بشكل رسمي مع كايزر تشيفز لضم نجكوبو على الرغم من إبلاغ موسيماني لإدارة الأهلي برغبته في ضمه.

ويبلغ لويس ميكيسوني جناح نادي سيمبا من العمر 26 عاما وخاض مع الفريق كل مبارياته في دوري أبطال إفريقيا الموسم المنصرم البالغ عددها 12 وسجل ثلاثة أهداف وصنع مثلهم.

وكان ميكيسوني هو صاحب هدف فوز سيمبا على الأهلي في الجولة الثانية من دور المجموعات من الموسم المنصرم.

أما نكوسينجيفيل نجكوبو فخاض مع كايزر تشيفز في دوري الأبطال 11 مباراة وصنع هدفا وحيدا وشارك ضد الأهلي في النهائي الذي فاز به المارد الأحمر بثلاثية دون رد.

وإجمالا خاض صاحب الـ21 عاما والذي يتواجد مع منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي في طوكيو 2020 الموسم الجاري 40 مباراة سجل خلالهم أربعة أهداف وصنع هدفين.

الأهلي موسيماني لويس ميكيسوني نكوسينجيفيل نجكوبو
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