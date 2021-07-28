كرة سلة - الزمالك يتعاقد مع اليوناني فانجيليس أنجيلو لتدريب الفريق

الأربعاء، 28 يوليه 2021 - 22:39

كتب : إبراهيم رمضان

فانجيليس أنجيلو - مدرب الزمالك لكرة السلة

أعلن نادي الزمالك التعاقد رسميا مع اليوناني فانجيليس أنجيلو ليتولى منصب المدير الفني لكرة السلة في القلعة البيضاء.

ونجحت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب في التعاقد مع اليوناني فانجيلس أنجيلو لقيادة الفريق الأول لكرة السلة في الموسم المقبل.

ووقع المدرب اليوناني صاحب الـ58 عاما على عقود تدريب سلة الزمالك لمدة موسم واحد.

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وبدأ مدرب الزمالك الجديد مسيرته التدريبية في موسم 1996، وتولى تدريب العديد من الفرق، ومنها دينامو موسكو وأولمبياكوس وبروميثياس باتراس بي سي وأنادولوا أفيس التركي، وكانت آخر محطاته التدريبية فريق أيك أثينا اليوناني، والذي حصد معه المركز الرابع بدوري الموسم الماضي.

وسبق له وأن توج بالعديد من الألقاب والبطولات وأبرزها كأس أوروبا في 2006 وكأس اليونان في 2011 وبطل اليوروليج في 2012، وبطل الدوري اليوناني في 2012.

جاء ذلك بعد رحيل الإسباني أوجستي بوش بعد نهاية تعاقده مع الزمالك وتوليه تدريب الأهلي.

الزمالك كرة سلة
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