بورتسموث يطرد 3 من لاعبيه بسبب العنصرية بعد لقاء إنجلترا وإيطاليا

الأربعاء، 28 يوليه 2021 - 21:59

كتب : FilGoal

شعار نادي بورتسموث الإنجليزي

أعلن بورتسموث الإنجليزي أحد أندية الدرجة الثالثة في إنجلترا فسخ تعاقد ثلاثة من لاعبي فريق الشباب تحت 18 عاما بسبب العنصرية.

وأوضح موقع النادي المُلقب بالمومبي اليوم الأربعاء أن محادثة خاصة بين الثلاثي انتشرت ووجهوا فيها عبارات عنصرية للاعبي إنجلترا بعد الهزيمة من إيطاليا في نهائي يورو 2020.

وكان ماركوس راشفورد وجادون سانشو وبوكايو ساكا أهدروا ركلات الترجيح ضد إيطاليا.

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وأشار البيان إلى أنه يحق لللاعبين الثلاثة الاستئناف على قرار إدارة النادي.

وأكد بورتسموت على رفضه لأي تمييز وتأكيده على المساواة بين الجميع مع تأكيده على مراعاة الجميع عندم استخدام وسائل مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يذكر النادي الإنجليزي أسماء اللاعبين الثلاثة في بيانه.

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