بورتسموث يطرد 3 من لاعبيه بسبب العنصرية بعد لقاء إنجلترا وإيطاليا

أعلن بورتسموث الإنجليزي أحد أندية الدرجة الثالثة في إنجلترا فسخ تعاقد ثلاثة من لاعبي فريق الشباب تحت 18 عاما بسبب العنصرية.

وأوضح موقع النادي المُلقب بالمومبي اليوم الأربعاء أن محادثة خاصة بين الثلاثي انتشرت ووجهوا فيها عبارات عنصرية للاعبي إنجلترا بعد الهزيمة من إيطاليا في نهائي يورو 2020.

وكان ماركوس راشفورد وجادون سانشو وبوكايو ساكا أهدروا ركلات الترجيح ضد إيطاليا.

وأشار البيان إلى أنه يحق لللاعبين الثلاثة الاستئناف على قرار إدارة النادي.

وأكد بورتسموت على رفضه لأي تمييز وتأكيده على المساواة بين الجميع مع تأكيده على مراعاة الجميع عندم استخدام وسائل مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يذكر النادي الإنجليزي أسماء اللاعبين الثلاثة في بيانه.