كريم أديمي ينصر سالزبورج على أتليتكو مدريد

الأربعاء، 28 يوليه 2021 - 21:54

كتب : FilGoal

أديمي

فاز سالزبورج النمساوي بهدف على ضيفه أتليتكو مدريد بطل إسبانيا اليوم الأربعاء في لقاء ودي استعدادا للموسم الجديد.

وسجل الألماني كريم أديمي، النيجيري الأصل، هدف المباراة في الدقيقة 34.

وكانت المباراة هي الودية الثانية لأتليتكو في الصيف الجاري بعدما تفوق على نومانثيا بركلات الترجيح عقب التعادل بنتيجة 1-1 يوم الجمعة.

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وسيلعب فريق روخيبلانكوس ضد فولفسبورج يوم السبت.

ثم يواجه قادش وإنتر ميلان وفاينورد استعدادا لبدء حملة دفاعه عن لقب الدوري الإسباني.

ويستهل أتليتكو مشواره في الدوري بمواجهة ضيفه إلتشي في 22 أغسطس المقبل.

أتليتكو مدريد سالزبورج
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