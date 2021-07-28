مصطفى محمد إلى الدوري الأوروبي.. إيندهوفن يُقصي جالاتاسراي بفوز جديد

سقط جالاتاسراي التركي إيابا أمام إيندهوفن الهولندي في الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أوروبا بنتيجة 2-1 على ملعب باشاكشهير فاتح تريم ستيديوم.

وخسر جالاتاسراي ذهابا بنتيجة 5-1، وتكرر الأمر إيابا ليخسر في مجموع المباراتين 7-2.

على عكس مباراة الذهاب بدأ مصطفى محمد أساسيا وشارك في الشوط الأول، وخرج بين الشوطين.

وينتظر إيندهوفن الفائز من مواجهة سيلتك الأسكتلندي وميتييلاند الدنماركي في الدور التمهيدي الثالث للدوري الأوروبي.

وسيلتقي جالاتاسراي مع سان جونستون الأسكتلندي في الدور التمهيدي الثالث للدوري الأوروبي، فيقام الذهاب 5 أغسطس المقبل والإياب 12 من نفس الشهر.

التشكيل

أعلن فاتح تريم المدير الفني لجالاتاسراي التشكيل أمس في المؤتمر الصحفي، فدفع بمصطفى محمد أساسيا في الهجوم وأشرك الأمريكي ديأندري يديلين عقب تعافيه من فيروس كورونا في مركز الظهير الأيمن.

في المقابل اعتمد روجر شميدت المدير الفني لإيندهوفن على ماريو جوتزة صاحب ثنائية الذهاب وماركو فان خينكل في صناعة الفرص.

وصف المباراة

بدأ جالاتاسراي التركي المباراة الدقائق الأولى بشكل ضاغط من أجل تسجيل هدف يعيد الأمل لفريقه.

في الدقيقة 27 هدد إيندهوفن أصحاب الأرض عن طريق كودي جاكبو بتوغل ثم تسديدة لكنها ارتطمت بأقدام الدفاع وتحولت لركنية.

وبعد دقيقة من وصلت الكرة من الجهة اليسرى لماركو فان خينكل لكن تسديدة قائد إيندهوفن وقف أمامها كريستيان ليونداما وحولها لركنية.

وترجم الفريق الهولندي فرصه لهدف أول بتسديدة قوية من نوني مادويكي من خارج الـ 18 سكنت شباك موسليرا بعدما ارتطمت بأقدام ماركاو وغيرت اتجاهاها في الشباك في الدقيقة 36.

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لم يظهر مصطفى محمد في الشوط الأول مع تفوق الفريق الهولندي في تأمين مرماه.

وفي الشوط الثاني خرج المهاجم المصري وشارك بدلا منه مباي دياني بحثا عن هدف التعادل.

إيران زاهافي كاد أن يسجل الهدف الثاني للضيوف برأسية لكن كرته مرت بجوار القائم في الدقيقة 53.

ومع مرور ساعة من عمر اللقاء أضاف فان خينكل الهدف الثاني بعرضية من ماريو جوتزة من الجهة اليمنى أودعها القائد في الشباك بالزواية الضيقة لموسليرا.

تهديد لجالاتاسراي لم يشكل خطورة على مرمى إيندهوفن بركلة حرة نفذها عمر بيرايم مرت أعلى من العارضة في الدقيقة 65.

وفي الدقيقة 72 كاد دياندري يديلين أن يصنع الفارق بعرضية لكنها ارتطمت بالعارضة مع تألق من جويل دروميل حارس الفريق الهولندي.

في الدقيقة 73 تحصل أوليفر بوسكجالي مدافع إيندهوفن بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية إثر عرقلة دياني خارج منطقة الجزاء.

أيتاك كارا سدد الركلة الثابتة لكن كرت مرت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 83 قلص البديل دياني النتيجة بهدف من ركلة مزدوجة بعد عرضية من إيمري تاسديمير، ليحفظ ماء وجه الأسود رغم الخسارة الكبيرة في مجموع المباراتين.