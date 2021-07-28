الاتحاد يُجدد تعاقد التوأم حسام وإبراهيم حسن لموسم

أعلن الاتحاد السكندري اليوم الأربعاء تجديد تعاقد الجهاز الفني بقيادة حسام حسن وشقيقه إبراهيم مدير الكرة لموسم آخر رسميا.

وأشار الاتحاد في بيانه إلى أنه تم تجديد تعاقد الجهاز المعاون والإداري والطبي كذلك.

وتم الاتفاق بين محمد مصيلحي رئيس النادي والتوأم على كافة تفاصيل التعاقد عقب التقاء رغبتي الجانبين من الاستمرار في العمل سويا.

وأشاد مصيلحي بتجديد التعاقد مع التوأم مؤكدا أن استقرار القيادة الفنية في الموسم الجديد هي أحد نقاط القوة التي سيتمتع بها الفريق خلال المنافسات المقبلة.

وتعد هذه هي الولاية الثانية للتوأم مع الاتحاد بعد فترة أولى في عام 2014.

وقاد حسام حسن زعيم الثغر الموسم الجاري في 33 مباراة في كل البطولات فاز في 13 وتعادل في 8 وخسر في 12 لقاء.

وسجل الاتحاد تحت قيادته 40 هدفا واستقبل 39.