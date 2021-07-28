سيراميكا: الفحص المبدئي يكشف إصابة صالح جمعة بقطع في وتر أكيليس

أكد فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا كليوباترا، أن الفحص المبدئي للاعب صالح جمعة، يشير إلى تعرضه لإصابة بقطع في وتر أكيليس.

صالح جمعة النادي : سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا

وسقط صالح جمعة لاعب خط وسط سيراميكا كليوباترا، من دون أي تدخل خلال ودية سيراميكا كليوباترا مع طلائع الجيش، والتي انتهت بفوز الطلائع بهدفين مقابل هدف واحد.

وأثبت الفحص الظاهري تعرضه لقطع في وتر أكيليس، وتم نقله على الفور إلى إحدى مراكز الأشعة الطبية في التجمع الخامس، لفحص اللاعب والتعرف على ملابسات الإصابة.

وقال فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي إن مدة غياب صالح جمعة تستغرق من 6 إلى 9 أشهر، حسب ما سوف تحدده الأشعة، وقدرته على الاستجابة للبرنامج العلاجي والتأهيلي المنتظر وضعه خلال الساعات المقبلة.

وانضم صالح جمعة لصفوف سيراميكا كليوباترا بداية الموسم الجاري قادما من الأهلي.

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