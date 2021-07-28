بمشاركة كوكا.. أولمبياكوس يكرر فوزه على نيفتشي في تصفيات دوري الأبطال

عبر أولمبياكوس اليوناني للدور الثالث من تصفيات دوري أبطال أوروبا 2021-2022 بعدما كرر فوزه على مضيفه نيفشي الأذربيجاني بهدف دون رد اليوم الأربعاء.

وسجل جيورجوس ماسوراس هدف انتصار اليونانيين في باكو ليتأهل أولمبياكوس بعد فوزه بنتيجة 2-صفر في مجموع المواجهتين.

وسيلعب رفاق المهاجم المصري أحمد حسن "كوكا"، الذي شارك منذ البداية، ضد مورا السلوفيني أو لودوجوريتس البلغاري في 3 أو 4 أغسطس ثم الإياب في 10 أغسطس.

وإذا واصل أولمبياكوس مشواره لدور الملحق ستحدد القرعة منافسه التالي.

ويسعى أولمبياكوس للتأهل لدور المجموعات لدوري الأبطال للموسم الخامس على التوالي.

وأفضل نتيجة للفريق في تاريخ البطولة كانت التأهل للدور ربع النهائي قبل الخسارة ضد يوفنتوس موسم 1998-1999.