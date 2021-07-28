مران الزمالك – حازم إمام يواصل التأهيل.. تألق شيكابالا وتحديد موعد ودية أبها

الأربعاء، 28 يوليه 2021 - 20:29

كتب : إبراهيم رمضان

شيكابالا مع الزمالك أمام الجونة

واصل حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك خوض برنامجه التأهيلي بالركض حول الملعب للتعافي من إجهاد عضلي يعاني منه.

وشهد مران الزمالك الذي أقيم اليوم الأربعاء في معسكره بالإسكندرية تقسيمة قوية بين اللاعبين تألق خلالها محمود عبد الرازق "شيكابالا" وسجل خلالها أكثر من هدف ونال إشادة من الجهاز الفني.

هذا إلى جانب تألق محمد عبد الشافي وأيمن حفني.

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وحدد الجهاز الفني السادسة من مساء غد الخميس موعدا للقاء أبها السعودي وديا في الملعب الفرعي ببرج العرب.

وكان الزمالك فاز في ودية سابقة على منتخب القسم الثاني بسباعية دون رد.

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