محمد عادل يدير لقاء أسوان والأهلي

الأربعاء، 28 يوليه 2021 - 20:25

كتب : FilGoal

محمد عادل - الحكم - الأهلي - إنبي

سيدير الحكم محمد عادل مباراة أسوان والأهلي يوم الخميس في لقاء مؤجل من الجولة 17 للدوري المصري الممتاز.

وسيكون أحمد توفيق ورضا جبر مساعدين بينما عمرو جلال الحكم الرابع.

وحكم الفيديو هو وائل فرحان ويعاونه محمود ناجي.

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وأدار عادل 14 مباراة سابقة للأهلي فاز الأخير في 10 منها وخسر مرة.

بينما فاز أسوان مع عادل مرة وحيدة وخسر 3 مرات من إجمالي 6 لقاءات.

وتنطلق المباراة الساعة 7 مساء يوم الخميس وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 1.

محمد عادل أسوان الأهلي الدوري المصري
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