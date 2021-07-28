انتهاء الأزمة.. أسوان يعلن إذاعة مباراة الأهلي

أعلن نادي أسوان انتهاء الأزمة مع الشركة الراعية لحقوق بث مباريات الدوري (بريزينتيشن) بشأن المستحقات المالية الخاصة بالنادي الأزرق.

وقرر نادي أسوان الموافقة على إذاعة مباراة الأهلي بشكل طبيعي والمقرر لها غدا الخميس في الدوري، وذلك بعد سداد الشركة الراعية لجزء من المستحقات المالية المتأخرة، والاتفاق معها على جدولة مستحقات النادي عن الفترة المتبقية من الموسم الجاري.

وجاء بيان نادي أسوان كالآتي:

"يؤكد مجلس إدارة نادى أسوان الرياضي برئاسة اللواء/ أحمد سليمان بأن الاتصالات المكثفة التي أجريت خلال اليومين الماضيين بين نادى أسوان ومسؤولي الشركة الراعية لحقوق البث (بريزينتيشن) قد شهدت تفاعلا وتجاوبا ملموسا من المسئولين عن الشركة الراعية وتفهما وتقديرا لظروف الأزمة المالية الصعبة التي يمر بها نادى أسوان حاليا مما أدى إلى التوصل لإجراءات إيجابية اتخذتها الشركة لدعم نادى أسوان تضمنت:

1- سداد الشركة لجزء من مستحقات النادي المالية.

2- الشركة عدة إجراءات إدارية ومالية تساهم في سداد الالتزامات المالية العاجلة على نادى أسوان خلال أزمته المالية.

3- الاتفاق على جدولة باقي المستحقات خلال الفترة المتبقية من موسم 2020/2021.

"ونظرا لهذه التطورات الإيجابية يتقدم مجلس إدارة نادى أسوان الرياضي بالشكر والتقدير للمسئولين عن الشركة الراعية لحقوق البث لتجاوبهم السريع مع مطالبة نادى أسوان بمستحقاته وتقدير موقفة مما يؤكد عمق الشراكة والدور الداعم للشركة الراعية لحقوق الأندية الجماهيرية".

"ويطمئن نادى أسوان جماهيره بأن مباراة أسوان والأهلي مساء الخميس 29/7/2021 مذاعة فضائيا طبقا للتعاقد بين نادى أسوان والشركة الراعية لحقوق البث".

ويلعب أسوان غدا الخميس ضد الأهلي، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ17 للدوري.