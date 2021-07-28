أولمبياد طوكيو 2020 - لاعبة الجودو الألمانية تدافع عن مدربها بعد صفعه لها
الأربعاء، 28 يوليه 2021 - 20:10
كتب : FilGoal
تلقى مدرب مارتينا ترايدوس لاعب ألمانيا لـ الجودو "تحذيرا صارما" من الاتحاد الدولي للعبة بعد صفعة له قبل بداية المباراة في أولمبياد طوكيو 2020.
والتقطت العدسات المدرب وهو يصفع مارتينا على وجهها قبل بداية مواجهة المجرية شوفي أوزباس.
وذكر بيان الاتحاد الدولي للجودو اليوم الأربعاء: "الجودو رياضة تعليمية ولا يمكن التسامح مع مثل هذه التصرفات، والتي تتعارض مع المدونة الأخلاقية للجودو".
seems aggressive pic.twitter.com/0mlaHKkOjz— Jomboy Media (@JomboyMedia) July 27, 2021
لكن ترايدوس دافعت عن مدربها قائلة عبر حسابها إنستجرام: "كما قلت، هذه هي الطقوس التي اخترتها قبل بداية المنافسات، مدربي فعل ما أردت أن يفعله لتحفيزي".
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وخسرت الألمانية في وزن 63 كجم في دور الـ 16.
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