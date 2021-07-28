أولمبياد طوكيو 2020 - لاعبة الجودو الألمانية تدافع عن مدربها بعد صفعه لها

الأربعاء، 28 يوليه 2021 - 20:10

كتب : FilGoal

مارتينا ترايدوس - لاعبة ألمانيا للجودو

تلقى مدرب مارتينا ترايدوس لاعب ألمانيا لـ الجودو "تحذيرا صارما" من الاتحاد الدولي للعبة بعد صفعة له قبل بداية المباراة في أولمبياد طوكيو 2020.

والتقطت العدسات المدرب وهو يصفع مارتينا على وجهها قبل بداية مواجهة المجرية شوفي أوزباس.

وذكر بيان الاتحاد الدولي للجودو اليوم الأربعاء: "الجودو رياضة تعليمية ولا يمكن التسامح مع مثل هذه التصرفات، والتي تتعارض مع المدونة الأخلاقية للجودو".

أخبار متعلقة
أحمد مجاهد: هذا ما قاله لاعبو المنتخب بعد الفوز على أستراليا.. ونريد التفوق على إنجاز طوكيو منتخب مصر الأولمبي يغادر إلى طوكيو الخميس استعدادا للقاء البرازيل طوكيو 2020 - تعرف على موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام البرازيل أولمبياد طوكيو 2020 - جدول منافسات مصر فجر وصباح الخميس.. 7 ألعاب

لكن ترايدوس دافعت عن مدربها قائلة عبر حسابها إنستجرام: "كما قلت، هذه هي الطقوس التي اخترتها قبل بداية المنافسات، مدربي فعل ما أردت أن يفعله لتحفيزي".

وخسرت الألمانية في وزن 63 كجم في دور الـ 16.

أولمبياد طوكيو 2020 جودو مارتينا ترايدوس
نرشح لكم
أخر الأخبار
سيراميكا: إصابة صالح جمعة بقطع في وتر أكيليس 2 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الأهلي - عودة حمدي فتحي وغياب محمد هاني عن لقاء أسوان 3 دقيقة | الدوري المصري
بمشاركة كوكا.. أولمبياكوس يكرر فوزه على نيفتشي في تصفيات دوري الأبطال 5 دقيقة | المحترفون
مران الزمالك – حازم إمام يواصل التأهيل.. تألق شيكابالا وتحديد موعد ودية أبها 29 دقيقة | الدوري المصري
محمد عادل يدير لقاء أسوان والأهلي 33 دقيقة | الدوري المصري
انتهاء الأزمة.. أسوان يعلن إذاعة مباراة الأهلي 42 دقيقة | الدوري المصري
أولمبياد طوكيو 2020 - لاعبة الجودو الألمانية تدافع عن مدربها بعد صفعه لها 47 دقيقة | طوكيو 2020
شالهان أوجلو يسجل في سحق إنتر لـ كروتوني بسداسية 52 دقيقة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ليلة رائعة في أولمبياد طوكيو 2020 - ميداليتان مصريان في اليوم الرابع 2 أولمبياد طوكيو 2020 - التاريخ يُكتب في خامس أيام البعثة المصرية 3 انتهت أولمبياد طوكيو – مصر (2)-(0) أستراليا.. إسبانيا (1)-(1) الأرجنتين.. تأهل الفراعنة 4 أولمبياد طوكيو 2020 – اليوم الثاني من منافسات مصر.. كثير من الوداعيات
قد ينال إعجابك