أولمبياد طوكيو 2020 - لاعبة الجودو الألمانية تدافع عن مدربها بعد صفعه لها

تلقى مدرب مارتينا ترايدوس لاعب ألمانيا لـ الجودو "تحذيرا صارما" من الاتحاد الدولي للعبة بعد صفعة له قبل بداية المباراة في أولمبياد طوكيو 2020.

والتقطت العدسات المدرب وهو يصفع مارتينا على وجهها قبل بداية مواجهة المجرية شوفي أوزباس.

وذكر بيان الاتحاد الدولي للجودو اليوم الأربعاء: "الجودو رياضة تعليمية ولا يمكن التسامح مع مثل هذه التصرفات، والتي تتعارض مع المدونة الأخلاقية للجودو".

لكن ترايدوس دافعت عن مدربها قائلة عبر حسابها إنستجرام: "كما قلت، هذه هي الطقوس التي اخترتها قبل بداية المنافسات، مدربي فعل ما أردت أن يفعله لتحفيزي".

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وخسرت الألمانية في وزن 63 كجم في دور الـ 16.