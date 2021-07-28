شالهان أوجلو يسجل في سحق إنتر لـ كروتوني بسداسية

سحق إنتر ميلان ضيفه كروتوني بستة أهداف مقابل لا شيء في لقاء ودي جرى اليوم الأربعاء في مقر تدريبات الأول.

وسجل مارتين ساتريانو وفيديريكو دي ماركو والتركي هاكان شالهان أوجلو، المنضم حديثا للفريق، وأندريا بينامونتي وستيفانو سينسي ومارسيلو بروزوفيتش أهداف بطل إيطاليا.

كان اللقاء هو الثاني لإنتر استعدادا للموسم الجديد بعدما فاز بركلات الترجيح على لوجانو في 17 يوليو الماضي عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بنتيجة 2-2.

وسيلعب إنتر ضد أتليتكو مدريد بطل إسبانيا في 7 أغسطس المقبل.

🎞️ | HIGHLIGHTS Guarda i 6 gol del match disputato al Suning training center contro il Crotone ⚫🔵#InterCrotone #InterPreSeason pic.twitter.com/6sToZy5mSs — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) July 28, 2021

ثم يستهل مشواره في الدوري بمواجهة ضيفه جنوى في 21 أغسطس.

ويقود سيموني إنزاجي الفريق منذ مطلع يوليو الجاري بعدما خلف أنتونيو كونتي.