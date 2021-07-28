شالهان أوجلو يسجل في سحق إنتر لـ كروتوني بسداسية

الأربعاء، 28 يوليه 2021 - 20:05

كتب : FilGoal

إنتر

سحق إنتر ميلان ضيفه كروتوني بستة أهداف مقابل لا شيء في لقاء ودي جرى اليوم الأربعاء في مقر تدريبات الأول.

وسجل مارتين ساتريانو وفيديريكو دي ماركو والتركي هاكان شالهان أوجلو، المنضم حديثا للفريق، وأندريا بينامونتي وستيفانو سينسي ومارسيلو بروزوفيتش أهداف بطل إيطاليا.

كان اللقاء هو الثاني لإنتر استعدادا للموسم الجديد بعدما فاز بركلات الترجيح على لوجانو في 17 يوليو الماضي عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بنتيجة 2-2.

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وسيلعب إنتر ضد أتليتكو مدريد بطل إسبانيا في 7 أغسطس المقبل.

ثم يستهل مشواره في الدوري بمواجهة ضيفه جنوى في 21 أغسطس.

ويقود سيموني إنزاجي الفريق منذ مطلع يوليو الجاري بعدما خلف أنتونيو كونتي.

إنتر ميلان
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