بايرن يتعثر للمرة الثالثة تواليا استعدادا للموسم الجديد

الأربعاء، 28 يوليه 2021 - 19:56

كتب : FilGoal

بايرن

للمباراة الثالثة على التوالي استعدادا للموسم الجديد عجز بايرن ميونيخ بطل ألمانيا عن تحقيق الفوز وخسر بنتيجة 2-صفر ضد ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ اليوم الأربعاء.

في ملعب بايرن، أليانز أرينا، سجل هانس وولف ومايكل فينتزل في الدقيقتين 59 و76 ليفوز مونشنجلادباخ على مضيفه.

وخسر بايرن بنتيجة 3-2 ضد كولن في 17 يوليو الماضي وتعادل بهدفين لمثلهما أمام أياكس يوم السبت.

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وسيختتم الفريق البافاري استعداده للموسم بمواجهة نابولي الإيطالي يوم السبت.

ويستهل بايرن، الذي يقوده جوليان ناجلسمان منذ يوليو الجاري خلفا لهانز ديتير فليك، مشواره في الموسم بمواجهة بريمر في كأس ألمانيا في 6 أغسطس.

ثم يلعب الجولة الأولى من الدوري ضد مضيفه مونشنجلادباخ في 13 أغسطس.

وفي 17 أغسطس يواجه بوروسيا دورتموند في كأس السوبر الألماني.

بايرن ميونيخ
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