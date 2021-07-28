بايرن يتعثر للمرة الثالثة تواليا استعدادا للموسم الجديد

للمباراة الثالثة على التوالي استعدادا للموسم الجديد عجز بايرن ميونيخ بطل ألمانيا عن تحقيق الفوز وخسر بنتيجة 2-صفر ضد ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ اليوم الأربعاء.

في ملعب بايرن، أليانز أرينا، سجل هانس وولف ومايكل فينتزل في الدقيقتين 59 و76 ليفوز مونشنجلادباخ على مضيفه.

وخسر بايرن بنتيجة 3-2 ضد كولن في 17 يوليو الماضي وتعادل بهدفين لمثلهما أمام أياكس يوم السبت.

وسيختتم الفريق البافاري استعداده للموسم بمواجهة نابولي الإيطالي يوم السبت.

0 - 1 Gladbach v Bayern ⚽️ Hannes Wolf 🅰️ Joe Scally pic.twitter.com/0uFry0h4mq — ⚽️ (@futprofeta) July 28, 2021

0 - 2 Gladbach v Bayern ⚽️ Michael Wentzel pic.twitter.com/z34tMauCsH — ⚽️ (@futprofeta) July 28, 2021

ويستهل بايرن، الذي يقوده جوليان ناجلسمان منذ يوليو الجاري خلفا لهانز ديتير فليك، مشواره في الموسم بمواجهة بريمر في كأس ألمانيا في 6 أغسطس.

ثم يلعب الجولة الأولى من الدوري ضد مضيفه مونشنجلادباخ في 13 أغسطس.

وفي 17 أغسطس يواجه بوروسيا دورتموند في كأس السوبر الألماني.