انتهت دوري الأبطال - جالاتاسراي (1) (2) إيندهوفن.. هزيمة جديدة
الأربعاء، 28 يوليه 2021 - 19:41
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة جالاتاسراي وإيندهوفن ضمن مواجهات إياب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أوروبا.
وتقام المباراة على ملعب باشاكشهير فاتح تريم ستيديوم، وانتهت مباراة الذهاب بنتيجة 5-1.
وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1، شاهد.
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انتهت
ق 83: جوووول تقليص الفارق عن طريق مباي دياني بضربة مزدوجة بعرضية من إيمري تاسديمير.
ق 73: بطاقة حمراء أوليفر بوسكجالي مدافع إيندهوفن بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية.
ق 65: ركلة ثابتة نفذها عمر بيرايم مرت أعلت من العارضة.
ق 59: جووووول ثانٍ.. عرضية من جوتزة تصل إلى ماركو فان خنيكل الذي يسددها في الزاوية الضيقة.
ق 52: رأسية من زاهافي تمر بجوار القائم الأيمن.
ق 46: خروج مصطفى محمد ومشاركة مباي ديايني.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 36: جوووول أول لإيندهوفن بتسديدة من خارج الـ 18 ترتطم بأقدام الدفاع وتسكن شباك موسليرا.
ق 27: عرضية من الجهة اليسرى وتسديدة من فان خينكل من داخل منطقة الجزاء لكن تسديدته يحولها ليونداما لركنية.
ق 26: كودي جاكبو يتوغل من الجهة اليسرى ويسدد كرة ترتطم بالمدافع وتخرج لركنية.
ق 15: محاولات غير مكتملة للفريق التركي.
بداية اللقاء