أسوان يعلن غياب مدربه عن مواجهة الأهلي لإصابته بفيروس كورونا

أعلن نادي أسوان عن طريق مصطفى أمين المشرف العام على الكرة غياب المدير الفني للفريق أحمد مصطفى "بيبو" عن مواجهة الأهلي.

وأشار المشرف العام على الكرة في أسوان إلى أن بيبو أصيب بفيروس كورونا ويخضع حاليا للعزل المنزلي ويتلقى بروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة.

وتقرر أن يتولى أحمد مارادونا المدرب العام الإدارة الفنية للفريق أثناء مواجهة الأهلي.

ويواجه أسوان منافسه الأهلي غدا الخميس في ملعب بتروسبورت في لقاء مؤجل بينهما من الجولة 17 من الدوري المصري.

ويحتل أسوان المركز الـ16 في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة بعدما خاض 27 مباراة.