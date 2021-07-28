تشكيل جالاتا سراي - مصطفى محمد أساسي في مهمة مستحيلة ضد أيندهوفن

بعدما شارك كبديل في لقاء الذهاب في الدور الثاني من تصفيات دوري أبطال أوروبا، يعول عليه المدرب فاتح تريم أساسيا في مباراة الإياب المعقدة ضد أيندهوفن الهولندي.

مصطفى محمد يحمل آمال جمهور جالاتا سراي الذي يأمل في نتيجة تاريخية يوم الأربعاء ضد ضيفه أيندهوفن.

وذلك بعدما فاز الأخير في لقاء الذهاب بنتيجة 5-1.

وجاء تشكيل جالاتا سراي للقاء الذي ينطلق 8 مساء بتوقيت القاهرة:

حراسة المرمى: فيرناندو موسليرا

خط الدفاع: يدلين - لوينداما - ماركاو - أومير

خط الوسط: إيمري كلينيتش - أيتاك كارا - خيسي سيكيديكا

خط الهجوم: باريس أوزبيك - مصطفى محمد - محمد كريم

ويحتاج جالاتا سراي للفوز بفارق 5 أهداف ليعبر للدور الثالث من التصفيات، وذلك بعدما ألغى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بإثنين بدءا من الموسم الجاري.

والمتأهل من جالاتا سراي أو أيندهوفن سيواجه سيلتيك الاسكتلندي أو ميتلاند الدنماركي.