أحمد مجاهد: هذا ما قاله لاعبو المنتخب بعد الفوز على أستراليا.. ونريد التفوق على إنجاز طوكيو

الأربعاء، 28 يوليه 2021 - 17:54

كتب : FilGoal

لاعبو مصر يحتفلون بهدف أحمد ياسر ريان في أستراليا

كشف أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة عما قاله لاعبي منتخب مصر الأولمبي عقب الفوز على أستراليا اليوم الأربعاء.

وفاز منتخب مصر الأولمبي على أستراليا بهدفين دون رد ليتأهل إلى ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020 ويضرب موعدا ناريا مع البرازيل.

وقال مجاهد عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" اليوم: "عقب المباراة اجتمع كل اللاعبين في وجود القائد أحمد حجازي وقالوا لا نريد العودة إلى مصر إلا مع اليوم الأخير للبطولة".

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وأضاف "قبل شهر لو قلنا إننا سنتأهل لربع النهائي مع إسبانيا في وجود الأرجنتين وأستراليا لم يكن ليصدقنا أحد".

وواصل "صعودنا خطوة طبيعية لبلد كبير وحققنا من قبل إنجازا في الحصول على المركز الرابع في أولمبياد أمستردام 1928 وطوكيو 1964 ونريد أن نخطو خطوة إضافية الآن".

وتابع "الثلاثي فوق السن محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمود حمدي "الونش" ورمضان صبحي قائد المنتخب قبل انضمام حجازي كان لهم دورا كبيرا مع اللاعبين من الناحية النفسية".

وأضاف "حجازي ورمضان والشناوي لعبوا كأس عالم وكأس أمم إفريقيا، وحجازي يشارك في الأولمبياد لثاني مرة وأوضحوا للاعبين أهمية الفوز وحفزوهم من الناحية النفسية".

ويلتقي منتخب مصر مع البرازيل يوم السبت المقبل.

مصر الأولمبي طوكيو 2020
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