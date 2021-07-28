منتخب مصر الأولمبي يغادر إلى طوكيو الخميس استعدادا للقاء البرازيل

تغادر بعثة منتخب مصر الأولمبي مدينة مياجي اليابانية للتوجه إلى طوكيو صباح غد الخميس بعد مواجهة أستراليا.

وفاز منتخب مصر على أستراليا بهدفين دون رد في ختام مباريات دور المجموعات من أولمبياد طوكيو 2020 ليحجز مقعده في ربع النهائي.

ويسافر منتخب مصر إلى طوكيو للمكوث هناك قبل مواجهة البرازيل السبت المقبل في ربع نهائي الأولمبياد.

وتبعد طوكيو عن مدينة سايتاما التي تقام فيها مواجهة البرازيل ما يقرب من 30 كم.

وسوف تستغرق رحلة السفر من مياجي إلى طوكيو بالقطار ما يقرب من خمس ساعات.