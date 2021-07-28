أولمبياد طوكيو 2020 - جدول منافسات مصر فجر وصباح الخميس.. 7 ألعاب

تستعد البعثة المصرية لخوص منافسات اليوم السابع من أولمبياد طوكيو 2020 بأكثر من لعبة.

وتشارك مصر في أكثر من منافسة فجر وصباح الخميس مثل الرماية والسلاح والجودو والتجديف والملاكمة والسباحة.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد منافسات المصريين في اليوم الخامس من أولمبياد طوكيو 2020.

2:00 فجرا (رماية) حفرة - ماجي عشماوي تمهيدي

2:50 فجرا (رماية) حفرة عبد العزيز محيلبة وأحمد زاهر تمهيدي

3:50 فجرا (سلاح الشيش) - مصر × الاتحاد الروسي- ربع نهائي السيدات "حال التأهل تستكمل المنافسات في نفس اليوم"

5:05 فجرا (شراع) علي بدوي - قوارب الليزر السباقي 7و8

5:15 فجرا (شراع) خلود منسي - قوارب الليزر السباقين 7و8

4:00 فجرا (جودو) رمضان درويش - دور الـ32 "حال التأهل تستكمل المنافسات في نفس اليوم"

4:50 فجرا (تجديف) عبد الخالق البنا - ترتيب المراكز

11:51 صباحا (ملاكمة) يسري رزق الله - دور 16 حال التأهل

12:54 ظهرا (سباحة) يوسف رمضان 100م فراشة - تمهيدي

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