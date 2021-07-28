جيرارد: لا أرحب بالعودة لليفربول أو إنجلترا حاليا

شدد ستيفن جيرارد مدرب رينجرز الإسكتلندي ولاعب ليفربول الأسبق على رفضه لفكرة تدريب ليفربول أو منتخب إنجلترا.

وقال جيرارد في تصريحات لشبكة :"لا أستطيع أن أتحكم في تكهنات الإعلام حول منصبي".

واستمر "أنا لا أرحب بذلك ولن أضيف إليهم، كل ما أفعله هو التركيز على الوظيفة التي لدي هنا، أنا سعيد وممتن لذلك المنصب".

وتابع "أنا سعيد للغاية هنا، قلت ذلك في مناسبات عديدة، رينجرز ناد كبير وأنا مستقر وسعيد ويمكنني الاستمرار في التطور ومواصلة محاولة دفع هذا الفريق إلى الأمام".

وأوضح "أنا لم أفز بأي شيء منذ وقت طويل، في معظم مسيرتي كنت أنافس دائما في نهاية مواسمي للفوز بالألقاب، ولكن من المعروف أنني لم أفز بالدوري الإنجليزي أبدا كلاعب".

وأكمل "ثم ذهبت إلى لوس أنجليس جالاكسي وبدأت الحصول على شاراتي التدريبية في فريق ليفربول للشباب، لذلك مرة وقت طويل دون فرصة للمنافسة".

وأضاف "لقد توليت تلك الوظيفة منذ ما يزيد بقليل عن ثلاث سنوات حتى الآن، ولقد أعطتني الفرصة مرة أخرى للمنافسة واستعادة هذا الشعور بالفوز من وجهة نظري الشخصية".

وأتم "ولقد كان ذلك يستحق الانتظار بالتأكيد، لأنني شعرت بشعور جيد جدا للفوز ببطولة".

وقاد جيرارد رينجرز للتتويج بالدوري الإسكتلندي للمرة الأولى من تسع سنوات وبدون تلقي أي هزيمة طوال الموسم.

تتويج جيرارد كان الأول له على مستوى الدوريات طوال مسيرته الكروية سواء كلاعب أو مدرب.