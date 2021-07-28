أكرم توفيق: تعاهدنا على عدم الخروج.. وسنثبت قوتنا
الأربعاء، 28 يوليه 2021 - 15:42
كتب : FilGoal
كشف أكرم توفيق لاعب منتخب مصر الأولمبي بأن الفريق تعاهد على عدم الخروج من الأولمبياد.
أكرم توفيق
النادي : الأهلي
فازت مصر على أستراليا بهدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة من أولمبياد طوكيو 2020.
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أحمد ريان يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في أولمبياد طوكيو 🇪🇬⚽️#طوكيو2020 | #أولمبياد_طوكيو #Tokyo2020 | #TokyoOlympics pic.twitter.com/WKhZCdDtAR— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 28, 2021
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البدلاء يصنعون الفارق 👏🇪🇬#طوكيو2020 | #أولمبياد_طوكيو #Tokyo2020 | #TokyoOlympics pic.twitter.com/2B7TTynvRy— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 28, 2021
وقال أكرم توفيق في تصريحات لقناة بي إن سبورتس عقب اللقاء: "تعاهدنا على عدم الخروج بغض النظر عما قيل عن الفريق وأننا منتخب ضعيف".
وأضاف "نحن من أقوى منتخبات البطولة، والأيام المقبلة ستثبت ذلك".
أكرم أتبع "فزنا على البرازيل وديا؟ كل مباراة ولها ظروفها. سيدخلون اللقاء وهم على علم بقوتنا، ونحن أيضا سنهتم بكل التفاصيل".
وأتم "مكسب اليوم سيمنحنا الثقة، وسنقاتل أمامهم لتحقيق الفوز والتأهل لنصف النهائي".
منتخب مصر تأهل لربع النهائي كثاني المجموعة خلف إسبانيا.
ويلتقي منتخب مصر مع البرازيل يوم السبت المقبل في ربع النهائي.