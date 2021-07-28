أكرم توفيق: تعاهدنا على عدم الخروج.. وسنثبت قوتنا

كشف أكرم توفيق لاعب منتخب مصر الأولمبي بأن الفريق تعاهد على عدم الخروج من الأولمبياد.

فازت مصر على أستراليا بهدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة من أولمبياد طوكيو 2020.

video:1

video:2

وقال أكرم توفيق في تصريحات لقناة بي إن سبورتس عقب اللقاء: "تعاهدنا على عدم الخروج بغض النظر عما قيل عن الفريق وأننا منتخب ضعيف".

وأضاف "نحن من أقوى منتخبات البطولة، والأيام المقبلة ستثبت ذلك".

أكرم أتبع "فزنا على البرازيل وديا؟ كل مباراة ولها ظروفها. سيدخلون اللقاء وهم على علم بقوتنا، ونحن أيضا سنهتم بكل التفاصيل".

وأتم "مكسب اليوم سيمنحنا الثقة، وسنقاتل أمامهم لتحقيق الفوز والتأهل لنصف النهائي".

منتخب مصر تأهل لربع النهائي كثاني المجموعة خلف إسبانيا.

ويلتقي منتخب مصر مع البرازيل يوم السبت المقبل في ربع النهائي.