مواجهات نارية - تعرف على مباريات ربع نهائي الأولمبياد.. والموعد

الأربعاء، 28 يوليه 2021 - 15:40

كتب : FilGoal

منتخب مصر الأولمبي

انتهى دور المجموعات من منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020.

وتأهلت اليابان والمكسيك من المجموعة الأولى، وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا من المجموعة الثانية، وإسبانيا ومصر من المجموعة الثالثة، والبرازيل وكوت ديفوار من المجموعة الرابعة.

وجاءت مباريات ربع نهائي أولمبياد طوكيو ومواعيدها كالتالي:

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إسبانيا أمام كوت ديفوار - السبت 31 يوليو - 10:00 صباحا

اليابان أمام نيوزيلندا - السبت 31 يوليو - 11:00 صباحا

مصر أمام البرازيل - السبت 31 يوليو - 12:00 ظهرا

كوريا الجنوبية أمام المكسيك - السبت 31 يوليو - 1:00 ظهرا

ومن المقرر أن يقام نصف نهائي البطولة 3 أغسطس المقبل.

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