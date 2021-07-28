شوقي غريب: أتممنا المهمة بأنفسنا.. والبدلاء صنعوا الفارق أمام أستراليا

الأربعاء، 28 يوليه 2021 - 15:31

كتب : FilGoal

شوقي غريب مدرب منتخب مصر الأولمبي

يرى شوقي غريب مدرب منتخب مصر الأولمبي بأن البدلاء صنعوا الفارق أمام أستراليا.

فازت مصر على أستراليا بهدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة من أولمبياد طوكيو 2020.

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وقال شوقي غريب في تصريحات لقناة بي إن سبورتس عقب اللقاء: "أتممنا المهمة هنا، ولم ننتظر نتيجة المباراة الأخرى. لعبنا بنفس الطريقة التي لعبنا بها في بطولة إفريقيا 3-1-3-3 وهي التي حققنا بها الفوز".

وأضاف "اليوم لم يكن أمامنا سوى الفوز وإلا توديع البطولة. لذلك لم يكن أمامنا سوى المبادرة الهجومية، وفي تلك الحالة لا يكون الهجوم مغامرة لأن البديل هو الخروج".

غريب أتبع "حين نملك لاعبين أمثال محمد الشناوي، وأحمد حجازي، والونش. فيمكننا أن نغامر هجوميا. لعبوا 3 مباريات في 6 أيام لكنهم رائعين ولم تشعر أنهم مرهقين".

مدرب منتخب مصر استمر "بعد إرهاق 3 مباريات في فترة قصيرة. شاهدنا اليوم بدلاء أمثال ناصر منسي وعمار حمدي هما من صنعا الفارق، بسبب أنهم يملكون الطاقة المخزنة واللازمة لتلك الفترة. الفريق ظهر اليوم بشكل مختلف تماما".

وأتم "المباراة المقبلة أمام البرازيل وسيكرمنا الله لأننا وضعنا أمامنا الهدف الذي نريد الوصول له".

منتخب مصر تأهل لربع النهائي كثاني المجموعة خلف إسبانيا.

ويلتقي منتخب مصر مع البرازيل يوم السبت المقبل في ربع النهائي.

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