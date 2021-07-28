محمد الشناوي: ربع النهائي هدفنا من البداية.. وسنركز بقوة على البرازيل

الأربعاء، 28 يوليه 2021 - 15:27

كتب : محمود ضياء

محمد الشناوي مع منتخب مصر أمام إسبانيا

شدد محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر الأولمبي أن الهدف قبل المشاركة كان الصعود للدور ربع النهائي.

المنتخب المصري تأهل للدور ربع النهائي بعد الفوز على أستراليا بهدفين نظيفين ليتواجد في المركز الثاني.

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وقال محمد الشناوي في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: "من بداية البطولة كان هدفنا الصعود للدور الثاني ونجحنا في ذلك، قدمنا مباراة جيدة أمام منتخب قوي مثل إسبانيا وخرجنا بالتعادل أمام فريق كان أغلب لاعبيه متواجدين في بطولة اليورو".

وأضاف "ظهرنا بشكل أفضل أمام الأرجنتين ولكننا لم نكن موفقين، دخلنا هذه المباراة ولا بديل فيها عن الفوز. درسنا فريق أستراليا جيدا واللاعبين نفذوا المطلوب منهم ونجحنا في تحقيق الفوز بنتيجة وأداء جيد".

وأتم ”أشكر اللاعبين على ما قدمناه والجماهير التي ساندتنا كثيرا، سنركز بكل قوة في المباراة القادمة".

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره البرازيلي السبت المقبل 31 يوليو في تمام الساعة 12:00 ظهرا.

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