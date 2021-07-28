لاجازيتا: إنتر يقترب من ضم نانديز.. وناينجولان مفتاح الصفقة

الأربعاء، 28 يوليه 2021 - 15:26

كتب : عبد الرحمن فوزي

رادجا ناينجولان ونانديز

كشفت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية عن اقتراب إنتر ميلان من التعاقد مع ناهيتان نانديز لاعب كالياري.

وفقا للاجازيتا فالصفقة قد يتم الإعلان عنها مع نهاية الأسبوع الجاري، وأن جميع الأطراف متفائلة باتمامها وتعمل على إيجاد التركيبة والشكل المناسب للصفقة.

الصفقة حاليا متوقفة على طلب كالياري لخمسة ملايين يورو على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء.

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إنتر يريد دفع نصف المبلغ وتكون الإعارة مع خيار الشراء، ولكن إنتر يريد إدراج رادجا ناينجولان ضمن الصفقة لتكون صفلقة تبادلية.

ووفقا للاجازايتا فناينجولان لن يمانع العودة للمدينة التي يحبها والفريق الذي لعب فيه الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

لاعب الوسط صاحب الـ 25 عاما شارك الموسم الماضي مع كالياري في 34 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة ثلاثة أهداف.

إنتر ميلان كالياري رادجا ناينجولان ناهيتان نانديز
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