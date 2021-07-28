طوكيو 2020 - تعرف على موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام البرازيل
الأربعاء، 28 يوليه 2021 - 14:57
كتب : محمود ضياء
صعد منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم إلى الدور ربع النهائي من أولمبياد طوكيو 2020.
ونجحت مصر في الصعود بعد الفوز على أستراليا بهدفين نظيفين وتعادل إسبانيا مع الأرجنتين بهدف لكل فريق.
الفراعنة صعدوا لربع النهائي في المركز الثاني برصيد أربع نقاط بعد تعادل مع إسبانيا وهزيمة أمام الأرجنتين ثم فوز على أستراليا.
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البدلاء يصنعون الفارق 👏🇪🇬#طوكيو2020 | #أولمبياد_طوكيو #Tokyo2020 | #TokyoOlympics pic.twitter.com/2B7TTynvRy— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 28, 2021
ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره البرازيلي متصدر المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط.
مصر ستلتقي مع البرازيل السبت المقبل 31 يوليو في تمام الساعة 12:00 ظهرا.
ويلتقي المنتخب الإسباني متصدر المجموعة الثالثة مع كوت ديفوار السبت 31 يوليو في تمام الساعة 10:00 صباحا.
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