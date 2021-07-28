أولمبياد طوكيو 2020- بعد أداء مشرف.. عمر عصر يودع منافسات تنس الطاولة
الأربعاء، 28 يوليه 2021 - 13:55
كتب : محمود ضياء
ودع عمر عصر منافسات أولمبياد طوكيو من الدور ربع النهائي بعد الهزيمة أمام الصيني ما لونج بأربعة أشواط مقابل شوط واحد.
ما لونج هو صاحب ذهبية أولمبياد دورة 2016 وبطل العالم في ثلاث مرات سابقة.
وانتهت الشوط الأول في المباراة بنتيجة 11-7 لصالح ما لونج، الذي فاز بالشوط الثاني بنتيجة 11-9.
الصيني واصل تفوقه ليفوز بالشوطين الثالث بنتيجة 11-6.
عمر عصر نجح في تقليص الفارق بعد الفوز بالشوط الرابع بنتيجة 13-11 قبل أن يحسم ما لونج المباراة لصالحه بالفوز بالشوط الخامس بنتيجة 11-6.
عمر عصر هو أول مصري في تاريخ الأولمبياد يصل للدور ربع النهائي في منافسات تنس الطاولة.
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شاهد فرحة المصري عمر عصر بعد الفوز التاريخي والتأهل للدور ربع النهائي من منافسات تنس الطاولة 🏓🇪🇬👏#طوكيو2020 | #أولمبياد_طوكيو #Tokyo2020 | #TokyoOlympics2020 pic.twitter.com/kJ44MzJcTK— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 27, 2021