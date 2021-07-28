عودة ميسي إلى مدينة برشلونة

عاد ليونيل ميسي أسطورة برشلونة إلى أقليم كتالونيا يوم الأربعاء تمهيدا لتجديد تعاقده المتوقع مع النادي.

تعاقد ميسي مع برشلونة انتهى بنهاية الموسم المنصرم، لكن كل التوقعات تشير إلى تجديد التعاقد.

وتجنب ميسي الرد على الأسئلة بشأن تعاقده مع برشلونة واكتفى بالتوقيع للمعجبين في المطار.

وكان من بين المنتظرين لميسي في المطار بعض أفراد الأمن بنادي برشلونة.

VÍDEO | 🖋️👕 Leo Messi evita las preguntas sobre su futuro y se dedica a firmar a varios aficionados en su vuelta a Barcelona (vía @DavidIbanez5) https://t.co/dZ4Q899wji pic.twitter.com/oJts1aKc1k — Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) July 28, 2021

قبل أيام، قال خوان لابورتا خلال مؤتمر تقديم اللاعب الهولندي ممفيس ديابي: "في الوقت المناسب ستعرفون الأخبار التي ننتظرها جميعا، والآن لا يمكنني الخوض في تفاصيل المفاوضات مع ميسي، لا يسعني إلا أن أقول إنها تتقدم بشكل جيد، ليو في إجازة ولديه فريق هنا يعمل على إبرام العقد".

وأضاف "ميسي قال دائما إنه يريد الاستمرار، ونحن نتقدم في المفاوضات، نريده أن يبقى هنا لسنوات عديدة، ماتيو أليماني يعمل بشكل جيد للغاية من أجل ذلك".

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية فقد توصل برشلونة وليونيل ميسي لاتفاق مبدئي لتجديد تعاقد الأرجنتيني بعقد يمتد لـ 5 مواسم.

وأضاف التقرير أن ميسي يرى أن لديه القوة والطاقة لمواصلة ارتداء قميص برشلونة في أعلى المستويات لمدة 5 مواسم وهو ما يتشاركه النادي.

وأكمل التقرير أن ميسي يخطط للمشاركة في مشروع النادي الجديد والمخطط له 3 سنوات من الآن، ومتخذا الخطورة الأخيرة في الالتزام بقميص برشلونة.

وأوضح التقرير أن "ميسي وافق على تقليص راتبه الحالي بنسبة 50% بسبب المشاكل المادية التي يمر بها النادي والوضع المعقد".

وشدد التقرير أن المال لم يكن مشكلة في المفاوضات بل الضرائب.

وواصل التقرير أنه من النادر على تسير الأمور بشكل خاطئ، وأنه حان وقت محاميّ الطرفين لوضع اللمسات الأخيرة على العقود.

وأتم التقرير أن الشرط الجزائي في عقد ميسي سيكون 350 مليون يورو.

ميسي انتهى تعاقده مع برشلونة في 30 يونيو الماضي، ويحق له التوقيع لأي نادٍ دون مقابل، لكن يبدو أنه قرر أن يستمر بقميص البلاوجرانا.