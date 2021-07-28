ريال مدريد يعلن إصابة ألابا بفيروس كورونا

الأربعاء، 28 يوليه 2021 - 14:17

كتب : عبد الرحمن فوزي

ألابا في تدريبات ريال مدريد

أعلن ريال مدريد في بيان رسمي عن إصابة اللاعب دافيد ألابا بفيروس كورونا.

ديفيد ألابا

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وأشار النادي في البيان إلى أن عينة تحليل اللاعب ضد فيروس كورونا قد جائت إيجابية صباح اليوم.

وكان ألابا قد خرج من التدريبات الصباحية للفريق بدون الإعلان عن تعرضه للإصابة قبل أن يعلن النادي عن إيجابية عينته.

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ألابا انضم لصفوف ريال مدريد الصيف الحالي في صفقة انتقال حر بعدما انتهى تعاقده مع بايرن ميونيخ.

ورحل ألابا عن بايرن ميونيخ بعد عشر سنوات مع النادي، ساهم خلالهم في التتويج بـ 27 بطولة.

وانضم ألابا إلى تدريبات ريال مدريد مؤخرا، بعدما حصل على فترة راحة جراء مشاركته مع منتخب النمسا في يورو 2020.

وشارك ألابا الموسم الماضي مع بايرن ميونيخ في 45 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة سبعة أهداف.

ريال مدريد دافيد آلابا
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