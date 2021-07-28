انتهت أولمبياد طوكيو – مصر (2)-(0) أستراليا.. إسبانيا (1)-(1) الأرجنتين.. تأهل الفراعنة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر وأستراليا، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من أولمبياد طوكيو 2020، ومباراة إسبانيا والأرجنتين.

ترتيب المجموعة الحالي:

1-إسبانيا: 5 نقاط.

2-مصر: 4 نقاط..

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3-الأرجنتين: 4 نقاط.

4-أستراليا: 3 نقاط.

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مصر VS أستراليا (2-0)

نهاية المباراة

ق. 90 ناصر ماهر وإمام عاشور يشاركان بدلا من أكرم توفيق، ورمضان صبحي.

ق. 85 جوووووووووول ثاااااااني. طولية إلى ناصر منسي الذي راوغ المدافع ببراعة مرتين وسدد ليتصدى لها الحارس، ويتابعها عمار حمدي في المرمى مسجلا الثاني.

ق. 82 ركنية يقابلها لاعب أستراليا برأسية، ويتصدى الشناوي ببراااعة فائقة.

ق. 80 تصويبة من كيانو باكوس يتصدى لها الشناوي إلى ركنية.

ق. 79 ناصر منسي وإبراهيم عادل يشاركان بدلا من أحمد ياسر ريان، وطاهر محمد طاهر.

ق. 74 إصابة أكرم توفيق واللاعب يتلقى العلاج.

ق. 69 انطلاقة من رمضان صبحي والكرة تصل إلى عمار حمدي الذي يسدد في العارضة وترتد إلى رمضان الذي يتابعها برأسية فوق المرمى.

ق. 62 بينية رائعة من ريان إلى رمضان الذي حاول مراوغة الحارس لكنه أنقذها.

ق. 60 عمار حمدي يشارك بدلا من صلاح محسن.

ق. 55 أخطر هجمات أستراليا تنتهي بتصويبة من المهاجم من داخل منطقة الجزاء، لكن الشناوي يتألق ويتصدى لها.

ق. 52 بينية من رمضان صبحي إلى كريم العراقي الذي يرسل عرضية يمسكها الحارس.

ق. 49 مرتدة لمصر وتصويبة سيئة من ريان في يد الحارس.

ق. 49 ركنية تنفذ يبدها الشناوي وترتد بتصويبة يتصدى لها الشناوي أيضا.

ق. 48 مرتدة لأستراليا ينقذها كريم العراقي إلى ركنية.

دخول كاينو باكوس، ودانييل أرزاني بدلا من دينيس جينيراو، وديلان بيرياس مع بداية الشوط الثاني في أستراليا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 44 جوووووووووووووووول أوووول. انطلاقة رااائعة من رمضان صبحي ثم عرضية يقابلها أحمد ياسر ريان بلمسة في المرمى.

ق. 35 كرة ثابتة ينفذها طاهر ويمررها أحمد ياسر برأسية، ويتابعها صلاح محسن برأسية فوق المرمى.

ق. 30 عرضية من كريم العراقي لكن فوق المرمى.

ق. 26 عرضية من الجهة اليسرى، قابلها أجوستينو برأسية فوق المرمى.

ق. 9 انطلاقة رائعة من رمضان صبحي وتمريرة إلى صلاح محسن ثم عرضية إلى رمضان الذي يسدد في الدفاع وترتد إلى كريم العراقي الذي يسدد أيضا في الدفاع.

ق. 5 عرضية من طاهر محمد طاهر إلى صلاح محسن الذي يسدد فوق المرمى.

ق. 4 عرضية من الجهة اليمنى، فشل طاهر محمد في استلامها ووصلت إلى الحارس.

ق. 3 ركنية أولى لمصر ينفذها أحمد ياسر ريان ويبعدها الدفاع لتصل إلى صلاح محسن الذي يسدد فوق المرمى.

بداية المباراة

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إسبانيا VS الأرجنتين (1-1)

نهاية المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

ق. 87 جوووووول التعادل للأرجنتين عن طريق توماس بيلمونتي.

ق. 66 جوووول أووول لإسبانيا عن طريق ميكيل مورينو.

ق. 50 أويارزبال ينفرد ويسدد فوق المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة