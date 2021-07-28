رئيس يوفنتوس: كيلليني سيمدد تعاقده معنا.. ونفاوض ديبالا من أجل التجديد

الأربعاء، 28 يوليه 2021 - 12:26

كتب : FilGoal

إيكاردي أمام كيليني ودفاع يوفنتوس

لا يشعر أندريا أنييلي رئيس نادي يوفنتوس بالقلق من موقف جورجيو كيلليني من تجديد تعاقده مع السيدة العجوز.

وقال أنييلي في مؤتمر صحفي: "لقد تحدثت مع كيلليني ولم أرغب في قطع الإجازة لتوقيع العقد، ليس هناك مشكلة".

وأكمل "نفاوض ديبالا من أجل تمديد تعاقده".

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كيلليني قائد الفريق انتهى تعاقده بنهاية الموسم الماضي، بينما ينتهي تعاقد ديبالا في نهاية الموسم الجديد.

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أهدافنا في الموسم الجديد نفسها كما هو الحال دائمًا، وهي المنافسة على كل البطولات".

وتابع "من يظن أن ألقاب السنوات الأخيرة كانت ذات قيمة أقل مخطئ، كل البطولات يكون خلفها تضحيات ورغبة في تحقيقها، الانتصارات تكلفك الجهد والعمل".

وواصل "عودة ماسيمليانو أليجري لم تكن بدافع الصداقة، ولكن لأن أليجري لديه مصداقية لكتابة فصل جديد".

وأتم "أليجري وقع على عقد لمدة 4 سنوات، لأنها علامة ثقة، ولأننا نمتلك خطة متوسطة الأجل".

جورجيو كيلليني باولو ديبالا يوفنتوس
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