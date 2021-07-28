أولمبياد طوكيو 2020- فريدة عثمان تودع منافسات 100 متر حرة بالتواجد في المركز 33

الأربعاء، 28 يوليه 2021 - 12:22

كتب : محمود ضياء

فريدة عثمان

لم تنجح فريدة عثمان في التأهل لنصف نهائي منافسات 100 متر حرة للسيدات في أولمبياد طوكيو 2020

وأنهت عثمان تصفيتها في المركز الثالث بـ 55 ثانية و74 جزءا من الثانية.

ولم تتأهل فريدة لنصف النهائي بعد أن تواجدت في المركز 33 بشكل عام في التصفيات.

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وتتأهل أول 16 متسابقة إلى الدور نصف النهائي من منافسات 100 متر حرة.

فريدة عثمان كانت قد أنهت تصفيات 100 متر فراشة في المركز الـ19 وكان يفصلها 61 جزءا من الثانية للتأهل لنصف النهائي.

وتختتم فريدة عثمان مشاركتها في الأولمبياد بمنافسات 50 متر حرة في تمام الساعة 12:38 من ظهر يوم الجمعة.

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