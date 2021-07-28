أولمبياد طوكيو - طريق مصر.. البرازيل وكوت ديفوار إلى ربع النهائي

الأربعاء، 28 يوليه 2021 - 12:18

كتب : FilGoal

كوت ديفوار - ألمانيا

تأهل منتخبا البرازيل وكوت ديفوار إلى ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020 عن المجموعة الرابعة.

وفازت البرازيل على السعودية في الجولة الثالثة والأخيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما تعادلت كوت ديفوار مع ألمانيا بهدف لكل فريق.

الفوز رفع رصيد البرازيل إلى 7 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، فيما تجمد رصيد السعودية عند لا شيء من النقاط في المركز الأخير.

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على الجهة الأخرى، رفع التعادل رصيد كوت ديفوار إلى 5 نقاط في المركز الثاني، فيما ارتفع رصيد ألمانيا إلى 4 نقاط في المركز الثالث.

البرازيل والسعودية

تقدمت البرازيل في الدقيقة الـ14 عن طريق ماتياس كونها من ركنية، قابلها برأسية في المرمى.

وتعادلت السعودية في الدقيقة الـ27 من عرضية، قابلها عبد الإله العامري بلمسة في المرمى.

وظل الصمود السعودي طويلا، حتى تقدمت البرازيل في الدقيقة الـ79 بهدف ثاني. ركنية قابلها برونو جيماريش برأسية، وتابعها ريتشارليسون برأسية أخرى في المرمى مسجلا الثاني.

ولم يكتف ريتشارليسون بهدف، فأضاف الثالث في الدقيقة الـ93 من عرضية لـ رينيير، تابعها ريتشارليسون بلمسة في المرمى، لينتهي اللقاء بفوز البرازيل بثلاثية.

كوت ديفوار وألمانيا

وفي المباراة الأخرر، تقدمت كوت ديفوار في الدقيقة الـ67 بهدف عكسي، سجله بنيامين هينريكيز بالخطأ في مرماه.

وادركت ألمانيا التعادل في الدقيقة الـ73 عن طريق إدوارد لورين في الدقيقة الـ73، لينتهي اللقاء بالتعادل.

وينتظر البرازيل وكوت ديفوار، المتأهلان عن المجموعة الثالثة التي تضم مصر بجانب إسبانيا، والأرجنتين، وأستراليا لمواجهتهما في ربع النهائي.

طوكيو 2020 البرازيل كوت ديفوار
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