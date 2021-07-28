المدير الرياضي لدورتموند: لن نتخلى عن هالاند

شدد سيباستيان كيهل المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند على بقاء إيرلنج هالاند في الفريق الموسم المقبل.

إيرلينج هالاند النادي : بوروسيا دورتموند بوروسيا دورتموند

وقال كيهل في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية عند سؤاله عن إذا كان هالاند في دورتموند: "نعم، خلال محاداثاتنا مع رايولا بشأن مالين، لم أشعر بأننا سنلتقي مجددا لنتحدث عن هالاند، لن نتخلى عنه".

وأعلن بوروسيا دورتموند عن التعاقد مع مالين مهاجم منتخب هولندا قادما من صفوف بي إس في إيندهوفين.

وكان هالاند قد لمح لبقائه في دورتموند بقوله أنه لم يتحدث مع وكيله منذ شهر، وأنه يتمنى أن يكون عرض تشيلسي لضمه مجرد شائعات لأنه يرى بأن ذلك القدر من المال كثير على لاعب واحد فقط.

وكانت بعض التقارير قد أكدت على نية تشيلسي في رصد أي مبلغ من أجل ضم اللاعب في الموسم المقبل.

ويحتوي عقد هالاند على شرط جزائي مقابل 75 مليون يورو فقط ولكن سيتفعل ذلك البند بعد نهاية الموسم المقبل.

وانضم هالاند لدورتموند في يناير 2020 قادما من صفوف سالزبورج النمساوي.

وشارك هالاند مع دورتموند الموسم الماضي في 41 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 41 هدف وصناعة 12 آخرين، وساهم في تتويج الفريق بلقب كأس ألمانيا.