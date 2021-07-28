المدير الرياضي لدورتموند: لن نتخلى عن هالاند

الأربعاء، 28 يوليه 2021 - 13:00

كتب : عبد الرحمن فوزي

إرلينج هالاند - بوروسيا دورتموند - مانشستر سيتي

شدد سيباستيان كيهل المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند على بقاء إيرلنج هالاند في الفريق الموسم المقبل.

إيرلينج هالاند

النادي : بوروسيا دورتموند

بوروسيا دورتموند

وقال كيهل في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية عند سؤاله عن إذا كان هالاند في دورتموند: "نعم، خلال محاداثاتنا مع رايولا بشأن مالين، لم أشعر بأننا سنلتقي مجددا لنتحدث عن هالاند، لن نتخلى عنه".

وأعلن بوروسيا دورتموند عن التعاقد مع مالين مهاجم منتخب هولندا قادما من صفوف بي إس في إيندهوفين.

أخبار متعلقة
هالاند عن تقارير عرض تشيلسي لضمه: أتمنى أن تكون مجرد شائعات هالاند: حزين لرحيل سانشو هالاند يثير الشكوك حول مستقبله مع بوروسيا دورتموند ذا أثيليتك: لوكاكو على رادار تشيلسي في حال فشل صفقة هالاند

وكان هالاند قد لمح لبقائه في دورتموند بقوله أنه لم يتحدث مع وكيله منذ شهر، وأنه يتمنى أن يكون عرض تشيلسي لضمه مجرد شائعات لأنه يرى بأن ذلك القدر من المال كثير على لاعب واحد فقط.

وكانت بعض التقارير قد أكدت على نية تشيلسي في رصد أي مبلغ من أجل ضم اللاعب في الموسم المقبل.

ويحتوي عقد هالاند على شرط جزائي مقابل 75 مليون يورو فقط ولكن سيتفعل ذلك البند بعد نهاية الموسم المقبل.

وانضم هالاند لدورتموند في يناير 2020 قادما من صفوف سالزبورج النمساوي.

وشارك هالاند مع دورتموند الموسم الماضي في 41 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 41 هدف وصناعة 12 آخرين، وساهم في تتويج الفريق بلقب كأس ألمانيا.

بوروسيا دورتموند إيرلنج هالاند تشيلسي سوق الانتقالات
نرشح لكم
أخر الأخبار
أولمبياد طوكيو 2020- عمر عصر يودع منافسات تنس الطاولة من ربع النهائي 6 دقيقة | طوكيو 2020
عودة ميسي إلى مدينة برشلونة 38 دقيقة | الدوري الإسباني
المدير الرياضي لدورتموند: لن نتخلى عن هالاند ساعة | ميركاتو
مباشر أولمبياد طوكيو – مصر (1)-(0) أستراليا.. إسبانيا (0)-(0) الأرجنتين.. بداية الشوط الثاني ساعة | طوكيو 2020
رئيس يوفنتوس: كيلليني سيمدد تعاقده معنا.. ونفاوض ديبالا من أجل التجديد ساعة | ميركاتو
أولمبياد طوكيو 2020- فريدة عثمان تودع منافسات 100 متر حرة بالتواجد في المركز 33 ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو - طريق مصر.. البرازيل وكوت ديفوار إلى ربع النهائي ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - تشكيل أستراليا.. ثلاثي في الدفاع وتيليو يقود الهجوم ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ليلة رائعة في أولمبياد طوكيو 2020 - ميداليتان مصريان في اليوم الرابع 2 أولمبياد طوكيو 2020 - التاريخ يُكتب في خامس أيام البعثة المصرية 3 أولمبياد طوكيو 2020 – اليوم الثاني من منافسات مصر.. كثير من الوداعيات 4 "إسبانيا تتحطم وأحرجونا".. كيف عنونت الصحف الإسبانية التعادل أمام مصر
قد ينال إعجابك