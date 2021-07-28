تشكيل منتخب مصر – صلاح محسن وطاهر أساسيان أمام أستراليا

الأربعاء، 28 يوليه 2021 - 11:57

كتب : FilGoal

منتخب مصر - أولمبياد طوكيو 2020

يقود صلاح محسن تشكيل منتخب مصر الأولمبي أمام أستراليا بجانب أحمد ياسر ريان، فيما يبدأ أكرم توفيق في وسط الملعب.

أعلن شوقي غريب مدرب منتخب مصر، تشكيل الفريق لمواجهة أستراليا بعد قليل في الجولة الثالثة لدور المجموعات من أولمبياد طوكيو 2020.

تشكيل منتخب مصر شهد تواجد أكرم توفيق في وسط الملعب، وعلى الطرفين كريم العراقي، وأحمد فتوح.

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ويبدأ صلاح محسن كمهاجم بجانب أحمد ياسر ريان، ومن خلفهما رمضان صبحي، وطاهر محمد طاهر.

وجاء تشكيل منتخب مصر الأولمبي كالتالي:

حارس: محمد الشناوي.

الدفاع: محمود حمدي "الونش" - أحمد حجازي – أسامة جلال.

الوسط: كريم العراقي – أكرم توفيق – أحمد فتوح.

أمامهم: طاهر محمد طاهر – صلاح محسن – رمضان صبحي.

الهجوم: أحمد ياسر ريان.

وخرج كريم فؤاد من قائمة المباراة، بجانب محمد عبد السلام، ومحمود جاد، وعبد الرحمن مجدي.

وجاءت دكة البدلاء كالتالي:

حارس: محمد صبحي.

الدفاع: أحمد رمضان "بيكهام".

الوسط: عمار حمدي – ناصر ماهر – إبراهيم عادل – إمام عاشور.

الهجوم: ناصر منسي.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على أستراليا لبلوغ ربع نهائي الأولمبياد.

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