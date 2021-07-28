أولمبياد طوكيو 2020 - 16 حالة كورونا جديدة

الأربعاء، 28 يوليه 2021 - 11:34

كتب : FilGoal

حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020

أفادت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 بظهور 16 حالة مصابة بفيروس كورونا في صفوف المنافسين.

ووصل عدد المصابين بالفيروس في منافسات الأولمبياد بين لاعبين ومدربين وإداريين إلى 169 حالة منذ مطلع يوليو الجاري.

الحالات الجديدة ليس بينها أي من الرياضيين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية.

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وكانت اللجنة المنظمة قد أوضحت يوم الثلاثاء أن أحد لاعبي التنس الهولنديين مصاب بالفيروس بالإضافة إلى رياضي آخر.

وبذلك ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في بعثة هولندا إلى 6 لاعبين.

في السياق نفسه، سجلت مدينة طوكيو 3177 حالة إصابة بالفيروس يوم الأربعاء، وهو الرقم الأعلى منذ بداية الجائحة في العام الماضي.

طوكيو 2020
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