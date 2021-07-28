أولمبياد طوكيو - للعلاج النفسي.. سيمون بيلز تنسحب من منافسات الجمباز الفردي

الأربعاء، 28 يوليه 2021 - 10:57

كتب : FilGoal

سيمون بيلز أسطورة الجمباز الأمريكية

قررت سيمون بيلز أسطورة الجمباز الأمريكية، الانسحاب من كافة منافسات نهائيات فردي الجمباز في أولمبياد طوكيو.

ونشر الاتحاد الأمريكي للجمباز بيانا، أعلن فيه انسحاب سيمون بيلز من كافة منافسات أولمبياد طوكيو، تفضيلا لسلامتها النفسية.

وقال البيان: "ستستمر سيمون بيلز تحت الملاحظة يوميا لتحديد إمكانية مشاركتها في منافسات الأسبوع المقبل الفردي من عدمها".

وأضاف "نحت ندعم قرار سيمون بيلز، ونشيد بشجاعتها في منحها الأولولية لـ صحتها النفسية، وشجاعتها تلك تثبت مرة أخرى، لماذا هي مثال يحتذى به".

وحققت سيمون بيلز أقل رقم أولمبي لها في الجولة الافتتاحية، قبل أن تعلن انسحابها من المنافسات بشكل كامل.

وغادرت سيمون بيلز الملعب، لكنها عادت ودعمت فريقها في طريقهم للفوز بفضية المنافسات خلف فريق اللجنة الأولمبية الروسية.

وتعد فضية الفريق الأمريكي في طوكيو هي الميدالية السادسة لـ سيمون بيلز أولمبياد، والـ30 بشكل عام في مسيرتها.

وعلقت سيمون بيلز بعد ذلك قائلة "بعد المستوى الذي ظهرت عليه، لا أريد استكمال المنافسات".

وأضافت "أريد التركيز على صحتي النفسية. أعتقد بأن صحتي النفسية حاليا أهم من المنافسات الرياضية بالنسبة لي".

بيلز أتبعت "علينا أن نحمي عقولنا وأجسامنا، وألا نخرج فقط ونفعل ما يحلو لـ العالم".

واستمرت "أنا لا أثق بنفسي حاليا. ربما أتقدم في العمر".

الأسطورة الأمريكية أتمت "لسنا مجرد رياضيين. نحن بشر في نهاية اليوم، وأحيانا يجب أن تأخذ خطوة للخلف وتفكر مجددا".

أولمبياد طوكيو سيمون بيلز
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