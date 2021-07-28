أحمد الأحمر: مباراة الدنمارك لم تكن مهمة.. هدفنا دخول ربع النهائي بأفضل جاهزية بدنية

الأربعاء، 28 يوليه 2021 - 10:53

كتب : FilGoal

أحمد الأحمر - مصر - الدنمارك - مونديال اليد 2021

شدد أحمد الأحمر قائد منتخب مصر لكرة اليد على أن الهدف الأهم للفراعنة هو الصعود للدور الثاني وإدخار الجهد للمباريات المهمة في الأدوار الإقصائية.

وحقق المنتخب المصري انتصاره الثاني في ثلاث مباريات لعبها على حساب اليابان بنتيجة 33-29.

وقال أحمد الأحمر في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: "الفوز على البرتغال كان هاما بالنسبة لنا لأنه جعلنا نصل لربع النهائي بنسبة كبيرة، مباراة الدنمارك لم تكن مهمة بعد ذلك".

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وأضاف "نريد الفوز في كل المباريات ولكننا نحاول ألا نجهد أنفسنا أيضا، كل الفرق في مستوى متقارب في الدور الثاني لذلك كنا نريد أن ندخر أكبر قدر من المجهود للمباريات المقبلة".

أحمد الأحمر أصبح هداف منتخب مصر التاريخي في الأولمبياد برصيد 80 هدف متخطيا حسين زكي.

وأتم "المستويات متقاربة أيضا في المجموعة الأولى لذلك لا فارق بين أي فريق سيواجهنا في ربع النهائي ولكن هدفنا هو أن نكون في أفضل حال بدنيا قبل هذه المواجهة مهما كان المنافس لنحقق الهدف بعد الصعود".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة السويد في الجولة الرابعة يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة 9:15 صباحا.

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