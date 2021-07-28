مرتجي: الأهلي الحالي يشبه الجيل الذهبي.. ولا نخسر برحيل أي لاعب

الأربعاء، 28 يوليه 2021 - 10:20

كتب : FilGoal

الأهلي الإنتاج الحربي

شبه خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي الجيل الحالي للمارد الأحمر بالجيل الذهبي السابق والذي فاز بالميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية 2006.

ونجح الأهلي في الفوز ببرونزية كأس العالم للأندية في 2020 على حساب بالميراس البرازيلي بركلات الجزاء الترجيحية.

وقال خالد مرتجي في تصريحات لقناة أون تايم سبورت عن الفارق بين الميداليتين: "في 2006 لعبنا بجماهير وهو ما لم يكن متاحا في 2020".

أخبار متعلقة
خالد مرتجي يكشف موعد اكتمال إنشاء استاد الأهلي كرة سلة - الأهلي يتعاقد مع أوجستي بوش لتدريب الفريق حارس الإنتاج يكشف ما دار في حديثه مع أفشة خلال مباراة الأهلي

وأضاف "بالنسبة لنا كمسئولين كانت نفس الفرحة، كانت هناك ضغوطات كبيرة قبل الفوز بالبرونزية في 2020 وبكينا من الفرحة".

وتابع "بالنسبة لي، الجيل الحالي يشبه الجيل الذهبي ولديهم رغبة في صناعة التاريخ".

واستكمل عن مدى تأثر الأهلي برحيل بعض اللاعبين في الفترة الأخيرة "الأهلي لا يتأثر برحيل اللاعبين فهم من يتأثروا، هم الخاسرون وليس الأهلي".

واستطرد "الأمر لا يتعلق بالمال فقط فهناك 80 مليون أهلاوي يشجعونك في كل وقت، تكتسب شعبية كبيرة وتزاداد قيمتك بالوجود مع الفريق وتلعب في أكبر البطولات. هناك أيضا المستقبل الإداري الذي لا يقل أهمية عن المستقبل في الحياة الخاصة وتأمينها".

وعن احتمالية عودة الراحلين مستقبلا، قال: "لا يمكن أن أتحدث عن هذا الأمر سواء بالإيجاب أو بالنفي فلم يتم اتخاذ أي قرار فيما يخص ذلك".

الأهلي يحتل المركز الثاني برصيد 55 نقطة وبفارق ستة نقاط عن الزمالك مع مباراتين مؤجلتين، ويلتقي مع أسوان غدا الخميس.

خالد مرتجي الأهلي الدوري المصري ، الدوري الممتاز
نرشح لكم
أخر الأخبار
انتهاء الشراكة الذهبية - كيف يعوض ريال مدريد رحيل راموس وفاران؟ 13 دقيقة | الدوري الإسباني
مرتجي: الأهلي الحالي يشبه الجيل الذهبي.. ولا نخسر برحيل أي لاعب 28 دقيقة | الدوري المصري
أولمبياد طوكيو 2020 - جدول أبرز المرشحين المصريين للمنافسة على ميدالية ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - مصر تهزم اليابان قبل مواجهة السويد 2 ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 – إنجاز تاريخي في السلاح.. منتخب السابر يحصد المركز الخامس 2 ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 – عبد الرحمن عرابي يودع منافسات الملاكمة بهزيمة أمام ثالث العالم 2 ساعة | طوكيو 2020
انتهت أولمبياد طوكيو 2020 -مصر (33)-(29) اليابان.. نهاية المباراة 4 ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - قبل مواجهة مصر.. السويد تهزم البرتغال بصعوبة في اليد 5 ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ليلة رائعة في أولمبياد طوكيو 2020 - ميداليتان مصريان في اليوم الرابع 2 أولمبياد طوكيو 2020 - التاريخ يُكتب في خامس أيام البعثة المصرية 3 أولمبياد طوكيو 2020 – اليوم الثاني من منافسات مصر.. كثير من الوداعيات 4 "إسبانيا تتحطم وأحرجونا".. كيف عنونت الصحف الإسبانية التعادل أمام مصر
قد ينال إعجابك