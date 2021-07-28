مرتجي: الأهلي الحالي يشبه الجيل الذهبي.. ولا نخسر برحيل أي لاعب

شبه خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي الجيل الحالي للمارد الأحمر بالجيل الذهبي السابق والذي فاز بالميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية 2006.

ونجح الأهلي في الفوز ببرونزية كأس العالم للأندية في 2020 على حساب بالميراس البرازيلي بركلات الجزاء الترجيحية.

وقال خالد مرتجي في تصريحات لقناة أون تايم سبورت عن الفارق بين الميداليتين: "في 2006 لعبنا بجماهير وهو ما لم يكن متاحا في 2020".

وأضاف "بالنسبة لنا كمسئولين كانت نفس الفرحة، كانت هناك ضغوطات كبيرة قبل الفوز بالبرونزية في 2020 وبكينا من الفرحة".

خالد مرتجي: الجيل الحالي للأهلي يشبه جيل أبو تريكة وبركات ومتعب لهذا السبب .. ويتحدث عن الفارق بين برونزية العالم 2006 و2020#ملعب_ONTime#ONTime_Sports pic.twitter.com/WIq14VAmHJ — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 27, 2021

وتابع "بالنسبة لي، الجيل الحالي يشبه الجيل الذهبي ولديهم رغبة في صناعة التاريخ".

واستكمل عن مدى تأثر الأهلي برحيل بعض اللاعبين في الفترة الأخيرة "الأهلي لا يتأثر برحيل اللاعبين فهم من يتأثروا، هم الخاسرون وليس الأهلي".

الخسران هما وليس الأهلي.. تعليق خالد مرتجي على رحيل رمضان صبحي وأحمد فتحي وشريف إكرامي عن النادي الأهلي وهل من الممكن عودة أحدهم من جديد للفريق #ملعب_ONTime#ONTime_Sports pic.twitter.com/h46APtErbT — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 27, 2021

واستطرد "الأمر لا يتعلق بالمال فقط فهناك 80 مليون أهلاوي يشجعونك في كل وقت، تكتسب شعبية كبيرة وتزاداد قيمتك بالوجود مع الفريق وتلعب في أكبر البطولات. هناك أيضا المستقبل الإداري الذي لا يقل أهمية عن المستقبل في الحياة الخاصة وتأمينها".

وعن احتمالية عودة الراحلين مستقبلا، قال: "لا يمكن أن أتحدث عن هذا الأمر سواء بالإيجاب أو بالنفي فلم يتم اتخاذ أي قرار فيما يخص ذلك".

الأهلي يحتل المركز الثاني برصيد 55 نقطة وبفارق ستة نقاط عن الزمالك مع مباراتين مؤجلتين، ويلتقي مع أسوان غدا الخميس.