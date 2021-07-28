أولمبياد طوكيو 2020 - مصر تهزم اليابان قبل مواجهة السويد
الأربعاء، 28 يوليه 2021 - 08:48
كتب : FilGoal
نجح منتخب مصر لرجال كرة اليد تحقيق الفوز أمام فريق اليابان في الجولة الثالثة من دور المجموعات بأولمبياد طوكيو.
وفاز رجال منتخب اليد على اليابان بنتيجة 33-29 ليضع الفراعنة قدما نحو ربع النهائي.
ورفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث بعد الفوز على البرتغال واليابان.
وكان منتخب مصر قد خسر أمام الدنمارك في الجولة الثانية.
وسجل أحمد الأحمر 8 أهداف أمام اليابان كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في المباراة ويليه يحيى خالد.
ويلعب الفراعنة أمام السويد في الساعة 9:15 صباح الجمعة ضمن مباريات الجولة الرابعة.
ويتقاسم منتخبا الدنمارك والسويد الصدارة برصيد 6 نقاط بالعلامة الكاملة.