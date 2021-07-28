أولمبياد طوكيو 2020 - مصر تهزم اليابان قبل مواجهة السويد

نجح منتخب مصر لرجال كرة اليد تحقيق الفوز أمام فريق اليابان في الجولة الثالثة من دور المجموعات بأولمبياد طوكيو.

وفاز رجال منتخب اليد على اليابان بنتيجة 33-29 ليضع الفراعنة قدما نحو ربع النهائي.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث بعد الفوز على البرتغال واليابان.

وكان منتخب مصر قد خسر أمام الدنمارك في الجولة الثانية.

وسجل أحمد الأحمر 8 أهداف أمام اليابان كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في المباراة ويليه يحيى خالد.

ويلعب الفراعنة أمام السويد في الساعة 9:15 صباح الجمعة ضمن مباريات الجولة الرابعة.

ويتقاسم منتخبا الدنمارك والسويد الصدارة برصيد 6 نقاط بالعلامة الكاملة.