أولمبياد طوكيو 2020 – إنجاز تاريخي في السلاح.. منتخب السابر يحصد المركز الخامس

حصد منتخب سلاح السابر، على المركز الخامس في أولمبياد طوكيو 2020، بالفوز على إيران في المباراة التصنيفية بنتيجة 45-24.

وقدم المنتخب الذي يضم زياد السيسي، ومحمد عامر، ومهاب سامر، والبديل الذي شارك ضد إيران مدحت معتز، أداء رائعا، وربما لو لم يقابل كوريا الجنوبية المصنف الأول في دور الثمانية، لحصد ميدالية.

وبدأ منتخب مصر مشواره في البطولة ضد اليابان في ثمن النهائي، ليفوز المنتخب 45-32.

ولكن في دور الثمانية، واجه منتخب مصر المصنف الأول كوريا الجنوبية، وخسر المصريون بعد قتال مرير 45-37.

وفاز بعدها منتخب مصر على اللجنة الأولمبية الروسية 45-41، ليتأهل لمواجهة إيران ويحصد المركز الخامس.

ويعد ذلك، الإنجاز الأفضل لمصر في فرق السلاح، حيث حصد المنتخب في أولمبياد بكين 2008 المركز الثامن.

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