انتهت أولمبياد طوكيو 2020 -مصر (33)-(29) اليابان.. نهاية المباراة

يلعب منتخب مصر أمام اليابان ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمنافسات كرة اليد.

ويملك المنتخب المصري نقطتين من الفوز على البرتغال في الافتتاح والخسارة أمام الدنمارك.

بينما اليابان بلا رصيد من النقاط بعد خسارتين من الدنمارك والسويد.

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نهاية المباراة بنتيجة 33-29 بفوز مصر

ق56 النتيجة 32-26 لصالح مصر

ق45 أخر 15 دقيقة والنتيجة 28-21

ق43 النتيجة 25-21 لمصر وتقليص الفارق من اليابان

ق50 الفارق يتسع 23-17

ق35 تقدم مصر بنتيجة 21-14

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتفوق مصر 18-11

ق29:30 الأحمر يسجل من رمية جزائية

ق28:15 سيف الدرع يسجل 17-10

ق28 علي زين يسجل هدفا رائعا 16-10

ق25 تقدم مصر 14-9

ق20 تقدم مصر 10-7 حتى الآن

ق15 مرور منتصف الشوط الأول والنتيجة 8-4

ق8:30 أحمد دودو يسجل الخامس لمصر (5-2 للفراعنة)

ق7 أحمد الأحمر يسجل الرابع

ق6 اليابان تسجل أول الأهداف

ق5 يحيى الدرع يسجل الثالث

ق3:30 محمد سند يضيف الثاني

ق2 أحمد الأحمر يسجل الأول من رمية جزائية

انطلاق المباراة